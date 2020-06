¿Otro catracho al Houston Dynamo? El equipo de la MLS va por un jugador de la Liga Nacional

En el último tiempo, el Houston Dynamo empezó a buscar talento en Honduras y sumo a tres catrachos en el equipo: Alberth Elis, Maynor Figueroa y Boniek García. Al club de la Major League Soccer parece no bastarle con estos jugadores y está en búsqueda de sumar a otro hondureño para reforzarse en la próxima temporada.

El futbolista en cuestión es Edwin Solani, actualmente juega en Marathón. El jugador de 24 años habló sobre las ofertas que le están llegando a su agente en una entrevista con Diario Diez: "Hemos tenido pláticas con mi representante, ellos están trabajando en eso de salir al extranjero. Hay ofertas y posibilidades, todo queda en manos de Dios. Sí te puedo decir que mis representantes están trabajando para una posible salida al extranjero".

Y después se refirió directamente a la posibilidad de jugar en el equipo de Elis: "Solo supe que había interés de un equipo de la MLS. Por ahí se mencionó que Houston Dynamo, pero no podría decir que es verdad porque no tuve confirmación de mi representante a decir que es real, pero sí se mencionó que había cierto interés".

#Mercado | Posible reencuentro de Paco Palencia y Michaell Chirinos en México; Carlos Pineda y Edwin Solani se convertirían en legionarios.https://t.co/mcKLEVVh5Q pic.twitter.com/0jyOpMXxpt — Legión Catracha (@LegionCatracha) June 12, 2020

Más allá de las posibilidad de jugar en el Dynamo, Solani reconoció cuál es su sueño como profesional: "Siempre he aspirado ir a Europa, pero en lo personal me gusta la liga mexicana y MLS por mis características de juego. Mi sueño siempre ha sido jugar en el fútbol sudamericano como en el Boca Juniors, jugar un clásico River-Boca es uno de mis deseos".

Su continuidad en Marathón no está confirmada, el jugador tiene la cabeza afuera y espera una oferta del exterior para irse. De todas formas, tanto Olimpia y Motagua piensan en él para reforzarse y harán un intento. Sobre eso, el aclaró: "Siempre tuve esa ilusión de poder jugar en Motagua o Olimpia, pero Marathón me abrió las puertas, soy Marathón y respiro Marathón. Gracias a Marathón soy lo que soy, he logrado muchas cosas. Mi ilusión es ganar la décima con Marathón".