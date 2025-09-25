Marquense sale al mercado: Diego Vázquez presiona para fichar a un descarte de Thomas Christiansen en Panamá

La Junta Directiva de Marquense ya recibió el informe del entrenador argentino Diego Vásquez, quien no tardó en dar a conocer sus exigencias para afrontar la segunda parte del Torneo Apertura 2025. Entre ellas, la prioridad es clara: fortalecer la zona ofensiva, y el nombre que más peso tiene en la agenda es el del delantero panameño Rolando “El Toro” Blackburn.

Según lo solicitado por Vásquez, se harán los esfuerzos necesarios para negociar la incorporación del atacante, quien actualmente pertenece al San Francisco de Panamá. Para lograrlo, será clave llegar a un acuerdo sobre la rescisión de su contrato. De concretarse, el experimentado artillero regresaría al fútbol guatemalteco, donde ya dejó huella en el pasado.

Blackburn es recordado en el país por sus pasos con Comunicaciones y Juventud Retalteca, aunque fue con los cremas donde mostró su mejor versión. En su historial en la Liga Nacional disputó 109 partidos, sumó 7,409 minutos y anotó 37 goles, cifras que lo convirtieron en un delantero de respeto y con buen recuerdo entre la afición.

A lo largo de su carrera, el panameño ha vestido camisetas de múltiples clubes internacionales como Tauro, UMECIT, Universitario, Chorrillo (Panamá), Victoria (Honduras), FAS (El Salvador), Royal Pari y The Strongest (Bolivia), Sporting Cristal (Perú), Alajuelense y Saprissa (Costa Rica), además del FK Senica en Eslovaquia. Su experiencia en distintos torneos lo convierte en una pieza atractiva para los leones.

Al margen de Panamá

En el plano de selecciones, Blackburn también ha formado parte de los procesos de la Selección de Panamá, aunque en la era de Thomas Christiansen ha venido perdiendo protagonismo. De hecho, no ha sido tomado en cuenta en las convocatorias desde el 2023, lo que le ha dado espacio para enfocarse únicamente en el fútbol de clubes.

Mientras se define la negociación por Blackburn, Marquense también evalúa otras incorporaciones para encarar con mayor fuerza la segunda vuelta del campeonato. Entre ellas destaca el brasileño Rafael Lutkowski, quien se encuentra a prueba esta semana y podría sumarse al plantel. Los leones apuestan a reforzarse con experiencia y calidad para salir de la mala racha y recuperar protagonismo en la Liga Nacional.