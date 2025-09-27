Es tendencia:
Otro golpe a Alajuelense: Motagua sorprende a la Liga con una sentencia que celebra Saprissa y se calienta la Copa Centroamericana

Motagua ha lanzado un comunicado oficial sobre la polémica que se dio en el Alejandro Morera Soto. Esto han mando a decir.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua ha lanzado un comunicado oficial sobre la situación y muestra su postura.

Ellos no son Saprissa, nadie mete”, con esa frase el arquero Luis Ortíz de Motagua quedó en el ojo del huracán tras la victoria sobre Alajuelense en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Esto ha indigando a cierto sector de la afición Manuda que exige a sus jugadores tengan una reacción para la vuelta el próximo martes 30 de septiembre.

Ante la situación, Ortíz ha salido a dar su postura y asegura en ella que respeta mucho a Alajuelense y que todo fue mal interpretado en Costa Rica.

Eso sí, en su comunicado, el jugador de Motagua sostiene que lo que dijo es real: “yo le respondí que me había impresionado más jugar contra los “morados”, que sentí más presión, es mi apreciación y no falta de respeto”.

Postura oficial de Luis Ortíz sobre la polémica con Alajuelense y Saprissa

Algunos medios de comunicación de Costa Rica han hecho eco de un video en el que supuestamente el meta de Motagua, Luis Ortiz se burló de la Liga Deportiva Alajuelense, al respecto el futbolista aclara que siempre ha respetado a todos sus rivales.

“Nunca me he burlado de ningún rival, Alajuela tiene todo mi respeto, ha sido campeón Centroamericano en múltiples ocasiones, es una institución ejemplar que debería ser de modelo a seguir”.

Consultado sobre las supuestas burlas que profirió a un empleado del Alajuela, fue contundente.

“El señor me preguntó sobre mi punto de vista respecto a lo que transmitía el estadio del Saprissa y el Morera Soto, yo le respondí que me había impresionado más jugar contra los “morados”, que sentí más presión, es mi apreciación y no falta de respeto, si se sintieron ofendidos les pido disculpas, pero jamás fue mi intención, reitero que Alajuela cuenta con todo mi respeto”.

Motagua recibe este martes en el Estadio Chelato Uclés al Alajuela en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Los azules ganaron 1-0 en la ida.

