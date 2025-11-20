El pasado martes, la Selección de Panamá logró su tan ansiado objetivo de clasificar al Mundial 2026. Por segunda vez en su historia, los Canaleros jugarán una Copa del Mundo después de haber participado en Rusia 2018 de la mano del Bolillo Gómez.

Esta vez lo lograron con Thomas Christiansen a la cabeza, quien tenía como cuenta pendiente la clasificación a la justa mundialista. Panamá derrotó a El Salvador por 3-0 y se quedó con el primer lugar del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf.

El seleccionado panameño se vio muy beneficiado con la victoria de Guatemala por 3-1 ante Surinam. En la previa, había muchas sospechas sobre lo que podía pasar, ya que la Azul y Blanco había sido eliminada por la propia Panamá el pasado jueves.

ver también La Inteligencia Artificial simula el sorteo del Mundial 2026: grupo y rivales de Panamá

El mensaje de Adalberto Carrasquilla a Guatemala

Sin embargo, se impusieron contra un seleccionado que no había perdido ningún juego en esta última ronda. Por este motivo, Adalberto Carrasquilla le mandó un mensaje a Guatemala y le agradeció por la ayuda.

“Gracias al país de Guatemala. La selección fue muy profesional, tenían que hacer su partido“, sentenció Coco Carrasquilla, quien recibió varios abucheos de la afición chapina en su visita a El Trébol en la quinta jornada.

El otro que le agradeció a Guatemala fue Thomas Christiansen, quien confió en la profesionalidad del equipo de Luis Fernando Tena. “Quiero mandarle un mensaje a Guatemala, y no por habernos ayudado a clasificar. Si no por ser un equipo profesional, que ha sido, ha intentado ir a ganar y es lo que nosotros hubiésemos hecho si ni ser justo si estuviésemos en su lugar“, dijo en conferencia de prensa.

Publicidad