Desde Europa confirman la noticia más temida por Honduras y Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Costa Rica

Reinaldo Rueda ha recibido la confirmación que definitivamente no quería recibir en las semanas previas al vital encuentro ante Costa Rica.

Honduras ha sido sacudida este martes con una de las peores noticias posibles pensando en el boleto a la próxima Copa del Mundo.

¿Cuál es la pésima confirmación que recibió Reinaldo Rueda y Honduras?

El estratega colombiano fue notificado de la baja confirmada de uno de sus máximos pilares en la escuadra cinco estrellas.

Si bien era algo que se manejaba debido a declaraciones previas, lo cierto es que nada se había oficializado… hasta hoy.

Ya es oficial que la Selección de Honduras no podrá contar con su mejor defensor y capitán, Denil Maldonado.

El “Káiser” finalmente no se recuperó de su lesión en el tobillo y este martes se sometió a una operación.

El defensor, flamante refuerzo de Rubin Kazán de Rusia, se lesionó durante Copa Oro y no ha tenido actividad desde el 2 de julio cuando enfrentó a México.

Cabe recordar que el jugador ya había tenido una intervención quirúrgica debido a un esguince grado tres de tobillo y grado dos medial en 2021 luego del preolímpico de Concacaf.

Denil Maldonado, baja confirmada para toda la Eliminatoria

Por lo que pudo trascender, Maldonado se estaría perdiendo toda la Eliminatoria con la Bicolor debido a esta lesión.

Dicha problemática ya le impidió ser parte de la Bicolor en la doble Fecha Eliminatoria ante Haití y Nicaragua y ahora también lo dejaría fuera de los partidos que pueden definir el futuro de la H.

Es así como Rueda deberá seguir adaptándose a no contar con su líder en la defensa de cara a la “final de Centroamérica”.

Honduras enfrenta a Costa Rica el próximo 9 de octubre en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y luego, el día 13, le hará los honores a Haití.