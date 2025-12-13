La misteriosa lesión de Kenderson Navarro que lo ha dejado fuera de la fase final del Apertura 2025 con Municipal

Municipal cumplió uno de sus principales objetivos en el Torneo Apertura 2025 al sellar su clasificación a las semifinales, pero el panorama no es del todo alentador para el cuerpo técnico, ya que el equipo podría afrontar la serie ante Deportivo Achuapa con bajas sensibles en su plantel.

Los Rojos ya trabajan enfocados en los duelos frente a los Cebolleros, aunque se confirmó que el entrenador Mario Acevedo no podrá contar, al menos para el partido de ida, con su portero titular Kenderson Navarro, una ausencia que vuelve a generar preocupación en el entorno escarlata.

Navarro ha mostrado una leve mejoría tras la lesión sufrida hace dos semanas en el duelo contra Deportivo Marquense, en el cierre de la fase de clasificación. Sin embargo, su recuperación no ha sido suficiente y quedó descartado para el primer choque de la semifinal, mientras que su presencia en la vuelta del jueves aún se mantiene en duda.

¿Cuál es la lesión de Kenderson Navarro?

El guardameta padece una epididimitis traumática, provocada por un fuerte golpe en el testículo durante el encuentro frente a los Leones. La molestia le generó dolor e inflamación, lo que obligó a llevar un proceso de recuperación paso a paso, priorizando su salud antes de un regreso apresurado a las canchas.

Ante este escenario, Braulio Linares seguirá siendo el titular bajo los tres palos. El arquero ha respondido de buena manera cuando se le ha requerido, mostrando seguridad y carácter, cualidades que le han permitido ganarse la confianza del técnico y de la afición roja en momentos clave.

Además de la baja de Navarro, Municipal también resentirá las ausencias por lesión del atacante César Archila y del defensor Carlos Salvador Estrada, quienes se han perdido los últimos compromisos. Con este panorama, los escarlatas buscarán sobreponerse a las adversidades para mantener viva la ilusión de alcanzar la final del Apertura 2025.

