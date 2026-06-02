José Francisco Molina revela lo qué piensa de Dereck Moncada y Keyrol Figueroa en la Selección de Honduras

El estratega de la selección catracha brindó detalles sobre lo que buscará en el amistoso ante Argentina y dejó palabras a Dereck y Keyrol.

El entrenador de la Selección de Honduras José Francisco Molina ya trabaja su segundo partido al mando que se disputará este 6 de junio en el Kyle Field en Texas, Estados Unidos.

El DT de La H brindó una conferencia de prensa en la que opinó sobre la presencia de los hermanos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, quienes por primera vez comparten futbolísticamente en una concentración.

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Molina también se refirió que, aunque les preocupa el resultado, no será los principal a tener en consideración en el amistoso ante Argentina. Eso sí, dejó claro que Honduras saldrá con la mentalidad de sacar un triunfo ante la campeona del mundo.

Por otro lado, expuso que de momento están trabajando con la idea que solamente se disputará un amistoso en la fecha FIFA de junio, ya que de momento un segundo partido parece casi imposible.

Sobre la convocatoria explicó que para él es fundamental mantener una base, por lo que busca darle continuidad al plan que ejecutó en marzo cuando encaró el juego ante Perú.

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Las palabras de José Francisco Molina

La idea es ayudar a los jugadores

Tuvimos una muy buena concentración en marzo y teníamos muchas ganas de volver a estar con los jugadores. Los jugadores han llegado con las mismas ganas, con la misma ilusión con la que vinieron en marzo y, lógicamente, con alguna incorporación nueva. Hay algunos jugadores a los que estamos recibiendo, por supuesto, de la mejor manera posible, intentando ayudarles en todo lo que podamos para que se sientan cómodos y para que puedan desarrollar su calidad, su talento y todo lo que puedan aportar a la selección de la mejor manera.

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Todo ello para que entre todos podamos tener, por supuesto, una buena semana y un buen partido.

Sobre el juego ante Argentina

También nos preocupamos por el resultado. Es algo que tenemos en cuenta. No es lo único, pero sabemos que es importante y que, tanto para el aficionado como para la prensa, suele ser lo más importante. Entonces somos conscientes de ello. Intentaremos, por supuesto, dar nuestra mejor versión, hacer el mejor partido posible y yo no entiendo mi profesión de otra manera que no sea salir a intentar ganar, intentar hacer el mejor partido posible y sacar el mejor resultado posible, que por supuesto siempre es la victoria.

Entendemos la dificultad del partido, porque nos enfrentamos a los actuales campeones del mundo, una gran selección con grandes futbolistas y que, lógicamente, no nos lo pondrá fácil. Pero de inicio nosotros saldremos con esa motivación y con esas ganas. Es un partido muy ilusionante para todos. Lo afrontaremos de la mejor manera posible y siempre intentando buscar la victoria.

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Solo un partido amistoso

No, ahora mismo tenemos planificado que haya un partido y es en función de eso que estamos trabajando. Si luego hay un segundo partido, pues seguiremos trabajando. A mí no me varía mucho el hecho de que haya uno o dos encuentros, porque lo que estamos intentando es mejorar al equipo en su globalidad, independientemente de los partidos que haya.

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Entonces, si hay dos, mejor, porque habrá más tiempo para trabajar y más tiempo para mejorar. El trabajo será más amplio, con más días de preparación, pero no será distinto en cuanto a la idea y los objetivos.

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Lo que piensa de Dereck y Keyrol Figueroa

Para mí los jugadores son jugadores. No me planteo si son hermanos o no son hermanos. Lo que sí me interesa es generar una buena relación de grupo entre todos los futbolistas, y eso es precisamente lo que estamos intentando conseguir. Estamos muy contentos con la forma en que los jugadores están aceptando esta dinámica y con el ambiente que existe actualmente dentro del grupo.

Si son hermanos o no, si en el pasado hubo más parejas de hermanos o menos, es algo que sinceramente ni siquiera me paro a valorar. Para mí los futbolistas son futbolistas y nada más.

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La base de las convocatorias

Siempre es importante crear una base. Lógicamente hicimos una primera convocatoria en marzo y acabamos muy contentos con el trabajo de todos los futbolistas. Entonces, lo normal era, como así lo entendimos, darle continuidad a lo que habíamos hecho en marzo. Ha habido algunas modificaciones por diferentes motivos, con jugadores nuevos que se han incorporado, y ahora habrá que seguir trabajando y seguir mejorando el equipo.

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La idea es precisamente esa: que exista una base importante de jugadores y, a partir de ahí, que siempre haya algunos cambios debido a distintas circunstancias. Lo que no sería lógico es que en cada concentración hubiera 25 futbolistas distintos. Eso significaría que algo no está funcionando bien. Lo importante es que los jugadores respondieron como nosotros esperábamos. Quedamos satisfechos con su rendimiento y, a partir de ahí, toca seguir trabajando.

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Ellos tienen que mantener el nivel de exigencia cuando regresen a sus clubes y seguir rindiendo al máximo para volver a estar aquí. Porque no solo es importante lo que hacen con la selección, sino también lo que hacen en sus equipos. Si continúan mostrando un buen nivel en sus clubes y siguen aportándonos lo mismo que nos han dado hasta ahora, eso hará que no haya demasiadas variaciones en las próximas convocatorias.