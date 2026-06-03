Preocupación en Panamá: la respuesta de Christiansen cuando le preguntaron si Adalberto Carrasquilla llega al Mundial 2026

El DT de Panamá va a esperara a Carrasquilla hasta el final. Pero admitió que peligra su presencia en la Copa del Mundo y por eso ya piensa en su reemplazante.

La Selección de Panamá tuvo una despedida agridulce de su afición. Este miércoles, le ganó 4-2 a República Dominicana en un Rommel Fernández que exudó color y alegría. Aunque el amistoso dejó más dudas que certezas en el plano futbolístico por los errores defensivos que le permitieron a los caribeños recortar distancias.

El más llamativo fue el de Fidel Escobar, quien dudó en el mano a mano con el delantero Erick Japa y perdió la bola, dejándole campo para correr y definir a placer ante el achique del portero JD Gunn al minuto 65. Pero lo cierto es que son varios los puntos a corregir antes de cerrar la preparación con Bosnia-Herzegovina el sábado, en suelo estadounidense.

La carrera a contrarreloj tiene otro gran aspecto a atender: la recuperación de su gran figura, Adalberto Carrasquilla, quien sufrió un tirón en el aductor izquierdo. El mediocampista no será de la partida contra los europeos y no se sabe todavía si llegar al debut en la cita máxima contra Ghana el próximo 17 de junio.

¿Carrasquilla llega a tiempo para el Mundial 2026?

Esa fue la pregunta que le hicieron al seleccionador Thomas Christiansen. Y su respuesta trajo incertidumbre a los panameños: “A ver, ‘Coco’ está con nosotros y creemos, según las evoluciones, que puede llegar. Pero no soy médico ni tengo la bola mágica para decir que va a llegar, por eso también vamos a llevar más gente para Toronto, y más en esa posición“.

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Carrasquilla estuvo presente en el Rommel Fernánez, pero no jugó contra los dominicanos y tampoco lo va a hacer ante Bosnia. Christiansen dejó en claro que lo esperará hasta el final. O, al menos, hasta el plazo que le permite la FIFA: el técnico puede hacer cambios en su convocatoria final hasta 24 horas antes del debut (en el caso de jugadores de campo).

Un potencial reemplazante del mediocampista de 27 años es Víctor Griffith, quien fue incluido en la lista de reservas y dejó buenas sensaciones frente a República Dominicana, anotando el gol de la noche. Empero, su perfil es más bien defensivo, por lo que encaja mejor como sustituto del lesionado Aníbal Godoy. Otra alternativa es José “Gasper” Murillo.

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