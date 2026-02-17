“Es fascinante”: Dereck Moncada tiene conquistados a aficionados de histórico club europeo que exigen su fichaje

La irrupción de Dereck Moncada en el fútbol de Colombia tiene a aficionados del Wrexham AFC, histórico club de Galés que juega en la segunda división de Inglaterra, ilusionados con un futuro fichaje del delantero catracho.

A través de su cuenta de X, los aficionados del Wrexham AFC en español dedicaron un tuit a Dereck Moncada, fichaje del Necaxa, cuyo grupo inversor es también dueño del Inter de Bogotá.

“Este delantero de solo 18 años brilló en el Olimpia de Honduras y el Necaxa se movió rápido para asegurarlo con un contrato a largo plazo. Sin embargo, la directiva decidió que la mejor estrategia para su desarrollo era cederlo inmediatamente a su nuevo club hermano en Colombia”, dice parte del posteo dedicado a Moncada.

Dereck Moncada vistiendo la camisa del Inter de Bogotá. Foto: X Inter de Bogotá.

En ese sentido, explicaron que esa red global de clubes tiene como objetivo la identificación de talentos jóvenes en diferentes partes del mundo.

“El objetivo de esta red global de clubes es claro. Identificar y desarrollar talento joven en diferentes mercados. Al ser parte del mismo grupo tengan por seguro que las oficinas en el Racecourse Ground están monitoreando muy de cerca su progreso y recibiendo los vídeos de sus goles”, agregaron.

¿Futuro refuerzo?

Desde su llegada al fútbol de Colombia, Moncada ya suma cuatro goles en seis partidos disputados con el club que marcha invicto en el inicio del torneo.

Ampliaron:“Si Moncada sigue con este ritmo imparable y madurando así en Sudamérica… ¿se imaginan ver a esta joya hondureña cruzando el charco en un futuro cercano para reforzar el ataque de Red Dragons en Galés?”,

“Es fascinante ver cómo este modelo de franquicias empieza a conectar talentos globalmente ¡Habrá que seguirlo muy de cerca!”, cerraron.

