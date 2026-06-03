Diferencia abismal: Guatemala es superada en valor millonario con respecto a República Checa

La Selección de Guatemala afrontará este martes una de las pruebas más exigentes de la Fecha FIFA de junio cuando se mida a República Checa en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Más allá de lo futbolístico, hay un dato que refleja la magnitud del reto para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena: la enorme diferencia en el valor de mercado entre ambas selecciones.

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La escuadra europea llega al compromiso con una plantilla tasada en 190.18 millones de euros, según los registros de Transfermarkt. La cifra coloca a los checos entre los combinados más valiosos del continente y evidencia el nivel de sus futbolistas, varios de ellos protagonistas en las principales ligas de Europa.

Por su parte, la Bicolor cuenta con una valoración de 7.45 millones de euros, lo que significa que el plantel checo vale aproximadamente 25 veces más que el conjunto guatemalteco. La diferencia no solo se refleja en el mercado, sino también en la experiencia internacional, la presencia en ligas de élite y la posición histórica de ambas selecciones en el panorama mundial.

Una diferencia económica que marca el desafío

Dentro de la convocatoria checa destacan figuras de primer nivel como Ladislav Krejci, defensor del Wolverhampton valorado en 22 millones de euros. A él se suman el goleador Patrik Schick, figura del Bayer Leverkusen con un valor cercano a los 18 millones, y Adam Hlozek, atacante del Hoffenheim tasado en 15 millones de euros. Tres nombres que por sí solos superan ampliamente el valor total de toda la plantilla guatemalteca.

En el caso de Guatemala, el futbolista con mayor cotización es Aaron Herrera, lateral del DC United, con un valor de 1.5 millones de euros. Detrás aparece Oscar Santis, una de las principales figuras nacionales, con una valoración cercana a los 600 mil euros. Ambos representan parte del talento que buscará competir de igual a igual ante una selección plagada de jugadores que militan en el fútbol europeo.

Convocados de República Checa

Porteros: Lukáš Horníček, Matej Kovář y Jindřich Stanek.

Defensores: Ladislav Krejčí, Robin Hranáč, Stepan Chaloupek, David Zima, Tomáš Holeš, Jaroslav Zelený, David Jurásek y Vladimír Coufal.

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Mediocampistas: Tomáš Souček, Michal Sadílek, Lukas Červ, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Vladimír Darida, David Doudera, Pavel Šulc y Denis Visinsky.

Delanteros: Patrik Schick, Lukas Provod, Adam Hlozek, Mojmír Chytil, Jan Kuchta y Tomas Chory.

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Más allá de los números y las valoraciones económicas, el encuentro representa una oportunidad invaluable para la Selección de Guatemala. El combinado nacional tendrá enfrente a un rival de jerarquía internacional y podrá medir su crecimiento ante futbolistas acostumbrados a competir al más alto nivel. Será una prueba de carácter para la Azul y Blanco, que buscará demostrar que en el fútbol los millones no siempre determinan el resultado final.