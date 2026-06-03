República Checa vs. Guatemala: a qué hora juegan y dónde ver el amistoso de la Selección de Luis Fernando Tena

Conozca todos los detalles del juego amistosos de los guatemaltecos ante los checos por la Fecha FIFA de junio.

La Selección de Guatemala volverá a la actividad y lo hará cuando enfrente a República Checa en su primer partido de la Fecha FIFA de junio y en el que Luis Fernando Tena seguirá observando jugadores para no volver a fracasar como lo hizo en el camino rumbo al Mundial 2026.

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La azul y blanco volverá a jugar luego de la humillante goleada recibida en marzo frente a Argelia, por lo que intentará lavarse la cara ante los checos, aunque obviamente la tarea será complicada y por lo menos buscará no tener otra derrota estrepitosa bajo el mando de Tena.

Cuándo y dónde juega la Selección de Guatemala vs. República Checa

La azul y blanco y los checos se enfrentarán este jueves 4 de junio a las 18:00 horas de Guatemala, en el Sports Illustred Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO a Guatemala vs. Chequia

El juego de Guatemala contra República Checa se podrá observar en TVGT en el canal 48 de Claro TV.

Cómo llega Guatemala

El equipo de Luis Fernando Tena ha tenido un inicio de 2026 para el olvido, tras no clasificar a la Copa del Mundo de United, no ha podido ganar en sus primeros encuentros del año y ahora está en la tarea de hacerlo para por lo menos limpiarse la mala imagen dejada.

Los chapines se estrenaron en enero con una derrota de 1-0 ante un equipo alterno de Canadá y luego en marzo fueron humillados 7-0 por Argelia.

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Cómo llega República Checa

Los checos lograron clasificar al Mundial por medio del repechaje, dejando en el camino a Irlanda en las semifinales y luego a Dinamarca. En la Copa del Mundo está en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea Del Sur.

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