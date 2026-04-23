Ante los ojos de Honduras: Kervin Arriaga da el golpe que nadie esperaba a Luis Palma en Europa

Kervin Arriaga fue uno de los mejores desde su ingreso en el triunfazo que sacó el Levante 2-0 sobre el Sevilla en la jornada 32 de LaLiga en España. El hondureño dio una asistencia para sellar el triunfo de los granotas.

El triunfo de los de Arriaga podría impactar directamente el futuro de Luis Palma, cuyo interés del Sevilla es real, pero su llegada podría complicarse a falta de seis jornadas para que culmine la presente temporada.

ver también Jeaustin Campos recibe la respuesta por el fichaje que se pelea con Marathón: “Prioridad”

¿Qué pasa con el Sevilla?

La llegada de Palma al Sevilla se podría considerar, siempre y cuando el club español se quede en la primera división, pero su permanencia sigue sin estar garantizada y menos tras la derrota ante Levante.

Si el Sevilla desciende a la segunda de España, la llegada de Palma podría complicarse y su retorno al Celtic sería una realidad al ser club dueño de su ficha. El extremo hondureño tiene claro que quiere jugar al máximo nivel en Europa.

El equipo de Kervin Arriaga se ubica en la 19na posición con 32 puntos a solo dos unidades del Sevilla que es 17mo con 34, es decir que, los granotas están cerca de ubicarse en zona de salvación.

En el papel, la permanencia para el Levante pareciera ser posible, pero nada fácil. Sus rivales de cierre son Espanyol, Villarreal, Osasuna, Celta de Vigo, Mallorca y Real Betis.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue dos veces mundialista: Luciano Emilio señala el mejor jugador de la historia de Honduras y su respuesta traerá polémica

Mientras el Sevilla, tiene un panorama más complejo, específicamente por dos de sus rivales. Y es que, tendrá que enfrentarse a Osasuna, Real Sociedad (actual campeón de Copa del Rey), Espanyol, Villarreal, y al Real Madrid y Celta de Vigo.

Mientras tanto, Luis Palma mantiene su enfoque en ganar la liga de Polonia con el Lech Poznan -actual líder del torneo- con el que ya suma siete goles y cinco asitencias en el torneo local.

Publicidad

Así marcha la tabla en LaLiga