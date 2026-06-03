Otra vez pasa con Jorge Álvarez: el motivo por el que se ausentó de la Selección de Honduras a días de enfrentar a Argentina

El mediocampista hondureño encendió las alarmas en la concentración de La H previo al encuentro amistoso que sostendrán ante Argentina el próximo sábado.

Las alarmas de la Selección de Honduras volvieron a encenderse este miércoles a tan solo tres días de enfrentar a la actual campeona del mundo en un juego amistoso en el Kyle Field de Texas, en Estados Unidos.

Los últimos reportes adelantan que Jorge Álvarez no está entrenando a la par del grupo por problemas físicos que lo mantienen alejado de sus compañeros y con la posibilidad de dejarlo fuera del encuentro ante Argentina.

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El mediocampista de Olimpia está realizando trabajos por separado al igual que el lateral izquierdo Darlin Mancía que reportó problemas musculares, razón por la que se convocó a José “El Pajarito” Aguilera de Marathón.

Jorge Álvarez se podría perder el juego ante Argentina. Foto: FFH.

Otra convocatoria que se perdería

Es importante recordar que Jorge Álvarez también se retiró de la primera concentración de José Francisco Molina previo al amistoso de Perú en marzo tras reportas problemas familiares que lo obligaron a retornar a Honduras.

De confirmarse su lesión, el estratega español tendrá que buscar alternativas para cubrir el espacio que dejaría Álvarez y David Ruíz se podría perfilar como el elegido para ocupar esa posición ante la albiceleste.

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Aunque de momento el cuerpo médico no ha confirmado el alcance del problema que arrastra Jorge Álvarez, las precauciones ya están siendo tomadas por el cuerpo técnico de La H.