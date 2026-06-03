Oferta desde Guatemala: Minor Álvarez negocia su salida de Saprissa 148 días después de haber regresado al club

El mercado de fichajes sigue moviéndose con intensidad en el fútbol centroamericano y uno de los nombres que está cerca de protagonizar una transferencia importante es el de Minor Álvarez. El guardameta costarricense tiene prácticamente definida su salida del Deportivo Saprissa, luego de un Torneo Clausura 2026 en el que contó con poca participación y perdió protagonismo dentro del conjunto morado.

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La falta de continuidad llevó al arquero a buscar nuevas oportunidades y todo apunta a que su próximo destino estará nuevamente en Guatemala, un país que conoce perfectamente y donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Además de su nacionalidad costarricense, Álvarez también cuenta con nacionalidad guatemalteca, situación que facilita su regreso al balompié chapín.

Xelajú MC tiene encaminada la llegada de Minor Álvarez

De acuerdo con la información que ha trascendido en las últimas horas, Xelajú MC ya realizó los contactos correspondientes con el futbolista y tiene muy avanzada la negociación para convertirlo en su nuevo portero. La intención de los súper chivos es reforzar una posición clave de cara al Torneo Apertura 2026 y la próxima edición de la Copa Centroamericana.

Incluso, el acuerdo entre ambas partes estaría prácticamente cerrado. El conjunto quetzalteco ya tendría apalabrada la incorporación del guardameta, por lo que únicamente faltarían detalles finales para oficializar una operación que podría concretarse en cuestión de horas. La dirigencia altense considera que su experiencia y recorrido pueden aportar seguridad bajo los tres palos.

Álvarez no llegaría a territorio desconocido. A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas de Cobán Imperial, Marquense, Antigua GFC, Aurora y Malacateco, acumulando una amplia experiencia en la Liga Nacional de Guatemala. Su conocimiento del medio y adaptación inmediata son factores que juegan a favor de la operación.

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Mientras Saprissa continúa definiendo su plantilla para la próxima campaña, todo indica que el ciclo de Minor Álvarez en el conjunto morado ha llegado a su fin. Por su parte, Xelajú MC está a punto de sumar un arquero de jerarquía para afrontar una temporada en la que buscará volver a pelear por el título nacional y ser protagonista en el escenario internacional.

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