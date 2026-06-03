Yeltsin Tejeda define su futuro: el equipo de Costa Rica que le disputa su fichaje al Inter San Carlos de Joel Campbell

Inter San Carlos retomó los acercamientos con Yeltsin Tejeda luego de haber llegado a un acuerdo —todavía no oficial— por el fichaje de Joel Campbell.

El pasado 21 de mayo, Club Sport Herediano anunció la salida de Yeltsin Tejeda. Fue la primera después de haber conquistado el Torneo Clausura 2026. Y le puso fin a una etapa que inició en 2019, cuando el volante llegó a la institución desde el Lausanne Sport del fúTbol suizo.

Ahora, el gran interrogante es qué va a pasar con el futuro de Tejeda, quien con 34 años recién cumplidos quiere demostrar que todavía le queda hilo en el carretel. Días atrás, le confirmó al periódico La Nación que estaba al tanto del interés de al menos seis equipos, de los cuales cuatro son de Costa Rica.

Uno de ellos es Inter San Carlos, el nuevo inquilino de la Primera División, que está por concretar el bombazo del mercado al tener casi cerrado el fichaje de Joel Campbell. Según indicó el periodista Kevin Jiménez, existe un “acuerdo verbal” entre el club y el ex Alajuelense para firmar por un año.

Yeltsin Tejeda, entre Inter San Carlos y Puntarenas FC

Sin embargo, Campbell podría no llegar solo. De hecho, está haciendo gestiones para acercar a Yeltsin Tejeda al equipo sancarleño, que en las últimas horas retomó el interés por los servicios del mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 de la mano de su gerente deportivo, Yosimar Arias.

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Aunque otro equipo de la máxima categoría, Puntarenas FC, está en la pelea por sumar a Tejeda a sus filas: “Tiene interés también, pero el factor Joel Campbell podría influir en la decisión del mediocampista”, añadió Jiménez.

Hasta el momento, los chuchequeros mantiene un perfil bajo en el mercado. Apuestan a la continuidad de su entrenador, César Alpízar, y se reforzaron con Jordy Hernández (ex Santa Ana) y Walter Cortés (ex Herediano). El tercer nombre podría ser Tejeda, quien llega con poco rodaje: apenas sumó 22 minutos en el Clausura 2026 con los florenses.

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“Solo he tenido un día libre desde las vacaciones. Estoy enfocado en la nueva oportunidad. Me siento querido, vuelve la ilusión y ya sé cuál es mi rol. Solo quiero competir”, le aseguró el ex Saprissa a La Nación.

En resumen:

Tras quedar fuera de Herediano, el volante mundialista de 34 años, Yeltsin Tejeda , maneja ofertas de varios clubes y define su próximo destino en el fútbol nacional.

, maneja ofertas de varios clubes y define su próximo destino en el fútbol nacional. El nuevo ascendido, Inter San Carlos , busca el fichaje de Tejeda impulsado por Joel Campbell, quien ya tiene un acuerdo verbal con el club y gestiona la llegada de su excompañero de selección.

, busca el fichaje de Tejeda impulsado por Joel Campbell, quien ya tiene un acuerdo verbal con el club y gestiona la llegada de su excompañero de selección. Puntarenas FC es el otro equipo de la máxima categoría que compite fuertemente por dejarse los servicios del mediocampista de contención.