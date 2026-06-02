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La decisión de Scaloni con Lionel Messi: el sorprendente once que presentaría Argentina para medirse a Honduras

La actual campeona del mundo presentará un equipo lleno de estrellas que saldrán en busca del triunfo para ganar confianza de cara al Mundial 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Lionel Scaloni ya probó su primer once para enfrentar a la Selección de Honduras. Foto: EFE.
Lionel Scaloni ya probó su primer once para enfrentar a la Selección de Honduras. Foto: EFE.

Argentina iniciará su preparación para el Mundial de 2026 enfrentando a Honduras en un duelo amistoso que se disputará el próximo sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas. El entrenador Lionel Scaloni presentará varias sorpresas en el once inicial, según adelanta Diario Olé.

El medio argentino revela que entre las ausencias más destacadas están las de Lionel Messi, Leandro Paredes y Emiliano Martínez están casi descartados para el encuentro ante La H; aunque el 10 podría sumar al menos unos cuántos minutos.

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Aunque las ausencias son relevantes, para nadie es desconocido que la actual campeona del mundo cuenta con una convocatoria plagada por estrellas que saldrán en busca de la victoria para ir ganando confianza de cara a la defensa de su título.

Entre las novedades que podrían aparecer es la presencia del defensor Nicolás Capaldo, quien podría hacer su debut con la albiceleste, tal como ocurrió con Enzo Fernández que también jugó su primer partido ante Honduras en 2022.

En el ataque, Scaloni también buscaría variantes al tener la posibilidad de dejar en el banquillo a Julián Álvarez y abrir con Lautaro Martínez como el referente en la delantera.

Son al menos tres las sorpresas que presentaría Lionel Scaloni en el once titular para enfrentarse a la Selección de Honduras de José Francisco Molina que encarará su segundo juego al mando del combinado catracho.

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El 11 que prepara Scaloni

Portero: Gerónimo Rulli

Defensas: Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliáfico

Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister

Delanteros: Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada

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