Fidel Escobar volvió a quedar expuesto: esto dijo Thomas Christiansen sobre su alarmante error ante República Dominicana

Fidel Escobar volvió a quedar bajo los reflectores cuando faltan apenas ocho días para el inicio del Mundial 2026. El experimentado defensor de la Selección de Panamá protagonizó una acción desafortunada durante la victoria por 4-2 sobre República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, una jugada que terminó en gol rival y que rápidamente reavivó las críticas de aficionados y medios de comunicación.

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La acción ocurrió al minuto 67, cuando Escobar no logró despejar correctamente un balón en defensa. El error fue aprovechado por Erick Japa, quien quedó con el camino libre hacia la portería y definió para marcar el 3-2 momentáneo. Aunque Panamá terminó imponiéndose con autoridad, la jugada generó preocupación debido a que el zaguero también había sido señalado por algunos desaciertos en el reciente amistoso frente a Brasil y también en las semifinales de Costa Rica en la eliminación de Saprissa ante Herediano.

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Tras el encuentro, el entrenador Thomas Christiansen fue consultado sobre el rendimiento del defensor y no esquivó el tema. El seleccionador explicó que el partido tenía características particulares y que las conclusiones deben analizarse dentro de un contexto más amplio. “Yo cuando dije que había llegado en las mejores condiciones estaba hablando del peso. Por supuesto, el ritmo uno se tiene que exigir en los partidos, uno lo tiene que vivir con máxima intensidad, aunque sea un partido amistoso uno tiene que hacer su trabajo. Pero no solamente Fidel, todo el mundo”, afirmó el técnico.

Christiansen sale en defensa de Fidel Escobar

El estratega danés-español también recordó que el amistoso ante los dominicanos tenía objetivos distintos a los de una competencia oficial. “El tema de la despedida en el Rommel, delante de la afición, que era un amistoso en el que estaba pactado que podíamos hacer los cambios que quisiésemos… Eso quita esa tensión, esa presión”, explicó Christiansen, quien dejó claro que la intensidad competitiva no siempre es la misma en este tipo de compromisos.

Además, el entrenador reconoció que incluso obtuvo conclusiones más valiosas en la derrota contra Brasil que en la victoria frente a República Dominicana. “He dicho que quizás el partido con Brasil saqué mejor conclusiones, pero no era esa nuestra fiesta”, comentó, dando a entender que el cuerpo técnico continúa evaluando aspectos individuales y colectivos antes del debut mundialista.

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Pese a los cuestionamientos que rodean a Fidel Escobar, todo apunta a que sigue siendo una pieza importante dentro de los planes de Thomas Christiansen. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, Panamá buscará corregir errores defensivos y fortalecer su funcionamiento colectivo, mientras el seleccionador respalda a uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel en un momento donde la confianza también juega un papel fundamental.