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Panamá vs. República Dominicana EN VIVO: minuto a minuto del amistoso despedida de la Selección a 8 días del del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de la despedida de Panamá en el Rommel Fernández antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Llegan los panameños

Panamá arriba al Rommel Fernández

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Todo preparado en el camerino de Panamá

Escenario preparado

El Rommel Fernández está preparado para el juego. 

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La despedida

Panamá se despedirá de su afición antes de viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial. 

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Panamá vs República Dominicana.

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Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Panamá vs. República Dominicana EN VIVO
© Getty ImagesPanamá vs. República Dominicana EN VIVO

Panamá continúa con su preparación de cara a su esperado debut en el Mundial 2026. Este miércoles, el combinado canalero se reencontrará con su afición en una prueba clave frente a la República Dominicana en lo que será la despedida de la selección ante su gente.

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Se trata de un encuentro importante para el equipo de Thomas Christiansen, que necesita recuperar la confianza después de lo que fue la goleada sufrida ante Brasil en el estadio Maracaná por 6-2. De todos modos, luego de este encuentro, a los canaleros les quedará un juego más antes de la Copa del Mundo y será frente a Bosnia y Herzegovina, ya en suelo estadounidense.

Dónde y a qué hora juegan Panamá vs. República Dominicana

El compromiso amistoso se disputará este miércoles 3 de junio de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la Ciudad de Panamá.

Cómo ver Panamá vs. República Dominicana

Para los aficionados que se encuentren en territorio panameño, el partido contará con transmisión en señal abierta a través de las pantallas de RPC TV (Canal 4) y TVN (Canal 2), así como por la señal de televisión por cable de Tigo Sports.

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¿Cuándo volverá a jugar Panamá previo al Mundial 2026?

Tras este enfrentamiento vs. República Dominicana, el cierre de la preparación será ante Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio, en el Energizer Park de St. Louis, Estados Unidos. Luego ya llegará el debut contra Ghana en Toronto.

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