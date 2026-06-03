“Abandona la concentración”: Álvaro Zamora se va de La Sele por un inesperado motivo a días del amistoso con Inglaterra

Fernando Batista y los directivos de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) le dieron permiso al ex Saprissa para marcharse en plena fecha FIFA.

La Selección de Costa Rica pasó la página después de la derrota 1-3 ante Colombia en El Campín y ya se enfoca en el amistoso contra Inglaterra, otro elenco que dirá presente en el Mundial 2026 y será rival del único representante de la región en el certamen: Panamá.

El duelo contra los Three Lions tendrá lugar el próximo 10 de junio, en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Será el tercero en la historia entre ambos países. Y la nota curiosa de cara al mismo es que Fernando Batista no podrá contar con uno de sus futbolistas: Álvaro Zamora.

Álvaro Zamora es baja confirmada en La Sele

Este miércoles, el periodista Kevin Jiménez adelantó en sus redes sociales que el extremo de 24 años no estará disponible contra Inglaterra: “Zamora abandona la concentración de la selección nacional por motivos de boda, según le comunicó a la Federación”.

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Rápidamente, la publicación generó comentarios de aficionados celebrando la baja del atacante de Académico Viseu, quien es uno de los más resistidos. “Se celebra como un gol”, “Usted sabe lo que es jugar contra Inglaterra y prefiere ir a una boda” o “Cómo se nota que a los jugadores de ahora les vale la Selección” son algunos de ellos.

Si bien Zamora no arrancó como titular en el fogueo con Colombia, “Bocha” Batista demostró que lo tiene en consideración dándole rodaje en la última media hora. También jugó contra Irán y Jordania, por lo que tenía grandes chances de saltar a la cancha.

Ante esta situación, Kenyel Michel podría reforzar a la Tricolor. El extremo del Minnesota United de la MLS apareció como una opción para reemplazar a los desafectados Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. La última palabra será del técnico argentino.

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