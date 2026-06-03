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Por decisión de Jafet Soto: Fernando Lesme puede terminar reforzando a un rival directo de Herediano

Fernando Lesme o el "Tepa" González saldrán de Herediano y su destino apuntaría a otro club de la Liga Promérica.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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¿Lesme jugará en un rival directo?
© ADM Liberia.¿Lesme jugará en un rival directo?

Ahora que el Club Sport Herediano recibió la tranquilizadora noticia de que la lesión que arrastra Marcel Hernández en su rodilla no requiere intervención quirúrgica ni le impedirá disputar el Apertura 2026, la directiva presidida por Jafet Soto vuelve a enfocarse en un dolor de cabeza diferente: el problema del cupo de extranjeros.

Son seis los jugadores foráneos que pertenecen al Team, uno más del límite permitido en la Liga Promérica, por lo que antes del cierre de la ventana de transferencias se deberá encontrar una salida para uno de ellos.

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Cuatro intocables y un mano a mano por el último cupo

En la planilla rojiamarilla hay cuatro figuras internacionales que son consideradas intocables: el hondureño Getsel Montes, los mexicanos Everardo Rubio y Sergio Rodríguez, y el propio Marcel, el imparable goleador cubano. Así, el descartado se definirá entre los delanteros Fernando Lesme, de Paraguay, y el mexicano José de Jesús “Tepa” González.

Fernando Lesme avisa a los grandes: &#039;Liberia está para clasificar&#039; | La Nación

Herediano adquirió la ficha de Fernando Lesme a principios de 2026, pero el delantero defendió el uniforme de Liberia durante el Clausura (ADM Liberia).

Mientras que el “Tepa” demostró en el Clausura 2026 que puede ser una pieza importante para el técnico José Giacone (incluso anotó un golazo clave en la final de ida ante Saprissa), Lesme viene recuperándose de una larga lesión que lo marginó de buena parte del torneo pasado con Municipal Liberia, donde aún así se las arregló para anotar cuatro veces en las primeras siete fechas.

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El descarte se quedaría en la Liga Promérica

En un principio parecía que Fernando Lesme sería vendido a Europa, ya que el propio Jafet Soto había asegurado que le estaba negociando un acuerdo del otro lado del Atlántico.

Sin embargo, las semanas transcurren sin novedades sobre el guaraní con pasado en Alajuelense, y el periodista Kevin Jiménez opina que el destino del jugador que salga del campeón nacional, ya sea Lesme o González, estará en el mercado local.

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“Herediano tiene que definir su otro 9: el tema de ‘Tepa’ o Lesme, cuál de los dos va a salir. Yo dudo que Lesme tenga alguna opción en el exterior, para mí uno de los dos sale a préstamo dentro del fútbol nacional, sentenció el comunicador este miércoles en el programa Seguimos. “Tanto Lesme como Tepa pueden salir, Marcel está fijo”, remarcó Jiménez.

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Entre los clubes nacionales que tendrían más opciones de llevarse al descarte florense aparece Inter San Carlos, el recién ascendido que está a punto de fichar a Joel Campbell y presenta un ambicioso proyecto, con respaldo económico de sobra, para mantenerse en la máxima categoría más allá de su temporada debut. Las próximas semanas serán determinantes.

En síntesis

  • Con la recuperación de Marcel Hernández, Herediano contabiliza seis extranjeros en sus filas y está obligado a liberar una plaza para cumplir con el reglamento de la Liga Promérica.
  • Los hondureños y mexicanos en defensa son inamovibles, por lo que Jafet Soto y José Giacone deberán elegir entre ceder a Fernando Lesme o a José de Jesús “Tepa” González.
  • A pesar de los rumores iniciales sobre una venta a Europa para Lesme, todo indica que el delantero descartado saldrá a préstamo a un equipo local, asomando el Inter San Carlos como un destino con la capacidad de asumir su llegada.
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