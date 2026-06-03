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“Acuerdo verbal”: Comunicaciones ficharía a una figura de Nicaragua que pidió el Fantasma Figueroa

En Nicaragua dan por cerrada la llegada de uno de sus seleccionados nacionales a las filas de Comunicaciones. Y no se trata de Byron Bonilla.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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No es Byron Bonilla: el nicaragüense que llegaría a los Cremas.
© ComunicacionesNo es Byron Bonilla: el nicaragüense que llegaría a los Cremas.

Comunicaciones sigue armándose con la ambición de ser protagonista en el Torneo Apertura 2026. Marco Antonio Figueroa seguirá hasta diciembre en el cargo y por eso empezó a tomar decisiones fuertes —con el aval del propietario del club, Ángel Remigio González— en los primeros albores de este extenso mercado de fichajes.

Son once las bajas hasta el momento en el plantel que comanda el “Fantasma”, entre las cuales destaca la de Ernesto Monreal: pese a que intentaron retenerlo, el zaguero mexicano firmó con Xelajú MC. Y también se llegó a buen puerto para renovar al delantero argentino Agustín Vuletich y los porteros Fredy Pérez y Arnold Barrios.

La gran deuda está en materia de refuerzos. Todavía no se oficializó ninguno. Pero desde Nicaragua aseguran que uno de sus seleccionados tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de los Albos procedente de uno de los grandes del país, Cacique Diriangén FC.

Jonathan Moncada llegaría a Comunicaciones

Pese a que el nombre de Byron Bonilla se ha relacionado con Comunicaciones de forma recurrente en las últimas ventanas de transferencias, lo cierto es que el “Fantasma” Figueroa pidió que avanzaran por el fichaje de otro seleccionado nicaragüense. Se trata de Jonathan Moncada.

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Según el medio La Prensa de dicho país, “Moncada tiene un acuerdo verbal para unirse a los 32 veces campeones del fútbol guatemalteco. Incluso, una fuente que conoce de primera mano la operación les confirmó que “el jugador tiene acordado prácticamente salario, casa y otros detalles, pero no ha firmado contrato”.

En lo que refiere a sus características futbolísticas, juega como mediocampista ofensivo y destaca por su bien tiro de media distancia. Su mejor versión en la Azul y Blanco —donde registra veintidós partidos jugados desde 2018— se vio con Figueroa al mando. A nivel clubes ha rendido mejor en Diriangén, donde viene de ser titular indiscutido y aportó 9 goles (2 en semifinales).

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Moncada viene de ser titular en el empate 0-0 de Nicaragua con Sudáfrica por la fecha FIFA. (Foto: FENIFUT)

Moncada viene de ser titular en el empate 0-0 de Nicaragua con Sudáfrica por la fecha FIFA. (Foto: FENIFUT)

Para Moncada, de 28 años, esta sería su segunda experiencia como legionario. En 2018, el esteliano estuvo en las reservas del FK Spartaks Jurmala (Primera División de Letonia) junto a Ariagner Smith, que lo fichó pero nunca le dio la chance de jugar. En su palmarés tiene 5 ligas y 3 copas nacionales.

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En resumen

  • A petición del “Fantasma” Figueroa, Comunicaciones avanzó en las negociaciones para fichar al mediocampista ofensivo de la Selección de Nicaragua, Jonathan Moncada.
  • El volante de 28 años, figura del Cacique Diriangén FC, ya alcanzó un “acuerdo verbal” con los Cremas que incluye salario y vivienda, quedando únicamente pendiente la firma de su contrato.
  • De concretarse el traspaso, Moncada vivirá su segunda etapa en el extranjero tras un breve paso por Letonia en 2018, llegando al club chapín con un palmarés de 5 ligas y 3 copas.

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