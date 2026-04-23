Fue dos veces mundialista: Luciano Emilio señala el mejor jugador de la historia de Honduras y su respuesta traerá polémica

Luciano Emilio ha sido uno de los mejores futbolistas extranjeros que han jugado en la Liga Nacional; su exitoso paso por Olimpia y Real España le ha dado autoridad para elegir al mejor jugador de Honduras.

Fue durante su intervención en el podcast “Club de perros”, donde sometieron a Luciano Emilio a elegir entre una serie de jugadores hasta culminar con el mejor en la historia de Honduras.

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Desde la primera elección entre Dani Turcios o Amado Guevara, el reto comenzó complicado para el exjugador brasileño que tras meditarlo durante varios segundos, eligió al ídolo de la afición motagüense.

Para Luciano, Amado incluso está por encima de Emilio Izaguirre, Carlo Costly y Víctor Bernárdez, pero fue hasta que apareció el nombre de Carlos Pavón, al que puso por arriba del “Lobo”.

Mientras tanto, Luciano Emilio puso a “La Sombra Voladora” por encima de Wilmer Velásquez y hasta llegó a preguntarse si estaban “hablando en serio” cuando lo pusieron a elegir entre Reynaldo Tilguath y Pavón.

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Sin embargo, Luciano Emilio concluyó asegurando que Wilson Palacios es el mejor jugador de la historia de Honduras por su destacado paso por la Premier League.

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“Wilson Palacios es el mejor hondureño en el extranjero, el mejor driblador hondureño”, cerró.