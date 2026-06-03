“Soy yo”: El Fantasma Figueroa nuevamente muestra interés en salir de Comunicaciones y dirigir en otro lado

El Fantasma nuevamente está en el ojo del huracán al manifestar su deseo de irse de los cremas.

A pesar de tener contrato vigente con Comunicaciones, el nombre de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa volvió a generar revuelo fuera de Guatemala. El entrenador chileno sorprendió al manifestar públicamente su deseo de dirigir a la Selección de Chile, una declaración que no pasó desapercibida entre la afición crema, que espera verlo enfocado en el proyecto albo de cara al Torneo Apertura 2026.

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Las palabras del estratega fueron emitidas durante una entrevista con el portal Bolavip Chile, donde dejó clara su confianza para asumir el reto de comandar a La Roja. Figueroa incluso se colocó entre los principales candidatos nacionales para tomar el cargo, destacando la trayectoria que ha construido durante varios años fuera de su país.

“Si no es Manuel, soy yo. De los técnicos chilenos está Manuel y estoy yo: he hecho una carrera afuera e importante de mucho tiempo. No veo técnicos chilenos dirigiendo en otro lado, entonces por eso me atrevo a decir siempre que si no es Manuel, soy yo”, afirmó el entrenador, quien además lanzó una crítica a las decisiones que históricamente ha tomado la dirigencia del fútbol chileno.

El Fantasma vuelve a mirar hacia nuevos horizontes

Figueroa también fue contundente al referirse a la tendencia de buscar entrenadores extranjeros para la selección de su país. “Ya sabemos que acá todo el mundo cambia y todo el mundo prefiere cruzar la cordillera, buscar técnicos que son mucho más caros y que tienen mucho menos experiencia que uno”, sentenció el técnico, dejando en evidencia su postura sobre el futuro del banquillo chileno.

Las declaraciones han generado múltiples reacciones porque no es la primera vez que el estratega muestra interés en oportunidades fuera de Comunicaciones de Guatemala. Durante los últimos meses, su nombre fue relacionado con Universidad de Chile y también apareció en la órbita de Alianza de El Salvador, situaciones que alimentaron las especulaciones sobre una eventual salida del club albo.

Mientras tanto, la realidad deportiva de los cremas exige toda su atención. Tras llegar con el objetivo principal de asegurar la permanencia en la Liga Nacional, ahora el desafío es mucho mayor: devolver a Comunicaciones a la lucha por los títulos y clasificar nuevamente a las competencias internacionales. La directiva continúa trabajando en la reestructuración del plantel, mientras el técnico lidera una profunda renovación de la plantilla.

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Por ahora, Marco Antonio Figueroa sigue siendo el encargado de encabezar el proyecto deportivo de los albos. Sin embargo, sus recientes declaraciones vuelven a abrir interrogantes sobre su continuidad a largo plazo. En Comunicaciones esperan verlo pronto de regreso para iniciar la pretemporada, aunque las palabras del chileno dejan claro que, si surge la oportunidad de dirigir a su selección, el llamado de La Roja podría convertirse en una tentación difícil de ignorar.