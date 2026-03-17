1.4 millones: la cifra que confirma el gran salto de Dereck Moncada y que toda Honduras celebra

Un día después que se confirmara su convocatoria a la Selección de Honduras, Dereck Moncada recibió una nueva noticia ante su destacado desempeño en el fútbol de Colombia con el Inter de Bogotá.

Se trata de la actualización de su nuevo precio, según el sitio web Transfermarkt que ya pone al hondureño a un costo de 1.4 millones de euros.

Es decir, que Transfermarkt elevó en un millón de euros más el costo que al que un equipo debe acercarse si desea sumar al catracho.

ver también Exclusiva: Salvatore Simeone, director deportivo del Inter Bogotá, revela de qué países buscan a Dereck Moncada

Precio que queda lejos de los sondeos que ya está recibiendo el Inter de Bogotá por Dereck Moncada, según confirmó el director deportivo Salvatore Simeone en una entrevista para Fútbol Centroamérica.

El hondureño sigue mostrando sus dotes y con tan solo 18 años ya hay clubes de Europa y grandes de Latinoamérica que han puesto los ojos sobre el habilidoso atacante.

Desde su entorno consideran que Moncada cuenta con las características para jugar en el fútbol de Inglaterra, aunque todavía tiene un alto margen de mejora a nivel individual y colectivo.

Publicidad

Publicidad

ver también “No tienen el nivel”: atizan contra José Francisco Molina y la convocatoria de estos jugadores a la Selección de Honduras

El precio que tenía en Olimpia

Dereck Moncada llegó al fútbol colombiano tras ser fichado por el Necaxa de México que inmediatamente lo cedió al Inter de Bogotá y desde su llegada ya ha anotado cinco goles en diez partidos.

Publicidad

El futbolista llegó a alcanzar un costo de 400 mil dólares en Olimpia, pero su rápida irrupción en Sudamérica provocó que su precio se siga elevando de forma reiterada.