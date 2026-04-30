“Entra en presupuesto”: el inesperado club que ya negocia el fichaje de Alberth Elis en Brasil y Honduras queda impactada

El futuro de Alberth Elis podría estar fuera de Honduras y nuevamente se convertiría en legionario tras su paso por el Marítimo de la segunda división de Portugal, club con el que rescindió su contrato.

Ahora aparece la Liga de Brasil como una de las opciones para el delantero de 30 años que se mantiene entrenando por aparte a la espera que abra la nueva ventana de transferencias.

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Se trata del club Remo de la primera división de Brasil, cuyo director deportivo ya observó la hoja de vida de “La Pantera” y sus pretensiones económicas entran en el presupuesto, según reveló el periodista Álvaro de la Rocha.

“El hondureño, que es agente libre, fue presentado por sus representantes al director deportivo del club, Luiz Vagner Vivian. La dirigencia del ‘León Azul’ evalúa la posibilidad de incorporarlo en el mercado de fichajes de junio. El club ya conoce las pretensiones económicas de la ‘panterita’ y entra en el presupuesto”, escribió el comunicador.

Cabe señalar que Elis destacó que Olimpia sigue siendo su prioridad en el fútbol de Honduras; sin embargo, no descartó la posibilidad de volver al extranjero y al parecer las ofertas ya están llegando.

De momento se trata únicamente de un acercamiento y será hasta la próxima semana cuando el atacante hondureño conozca la respuesta definitiva del club sudamericano.

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De concretarse su llegada, sería el séptimo equipo de Elis en el extranjero tras su paso por Monterrey (México), Houston Dynamo (Estados Unidos), Boavista (Portugal), Burdeos (Francia), Brest (Francia) y Marítimo (Portugal).