Todos jugaron en Europa y son ídolos nacionales: los mejores jugadores en la historia del fútbol de Honduras

En la historia del fútbol de Honduras hay jugadores que por su talento pasaron a brillar en Europa y se convirtieron en ídolos nacionales que dejaron huella y a día de hoy siguen siendo recordados o hasta extrañados por los aficionados.

Además de tener en común su paso por el viejo continente, también en su mayoría jugaron un Mundial a excepción de Julio César “Rambo” de León, que aunque formó parte de la eliminatoria, una lesión lo dejó fuera de la Copa del Mundo en 2010.

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En la lista aparecen nombres como el de Carlos Pavón, histórico jugador que marcó una época con sus goles y alta capacidad para elevarse por el aire para rematar de cabeza, razón por la que se ganó su apodo de “sombra voladora”.

A continuación en Fútbol Centroamérica hacemos un repaso de los mejores futbolistas que ha tenido Honduras en su historia.

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Los mejores jugadores en la historia de Honduras

Gilberto Yearwood

El medicentro Gilberto Yearwood debutó con Real España en 1975, posteriormente fue transferido al fútbol español donde jugó para Elche, Real Valladolid, Tenerife y Celta de Vigo. Es recordado en suelo europeo como un caballero por su fineza para jugar.

Gilberto Yearwood durante su paso por el Valladolid. Foto: Marca.

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Rambo de León

Julio César “Rambo” de León es recordado por su gran pegada, elaboración y visión de juego. Pasó por clubes como la Reggina, Parma, Genoa, Torino. En Honduras jugó para equipos como Platense,Olimpia, Motagua, entre otros.

“Rambo” de León durante su paso por el Parma. Foto: Parma.

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Carlo Costly

“El cocherito” es uno de los jugadores más queridos por la afición hondureña. Con La H anotó 32 goles en 77 apariciones. Jugó en el fútbol de Polonia, Inglaterra, Rumania, Grecia y hasta Turquía.

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Carlos Costly en su paso por el Birmingham de Inglaterra. Foto: Football League World.

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Amado Guevara

“El Lobo” Guevara, el máximo capitán de la Selección de Honduras. Mundialista con La H. Ídolo absoluto de la afición motagüense, en Europa jugó para el Valladolid de España. También pasó por clubes de México, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.

Amado Guevara en el Valladolid. Foto: Real Valladolid.

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David Suazo

“El Rey” David Suazo es considerado por mucho como el legionario más importante en la historia de Honduras. Tras su paso por Olimpia lo fichó el Cagliari de Italia y posteriormente llegó al Inter de Milán. También pasó por clubes como el Benfica de Portugal, Genoa y Catania en Italia.

David Suazo en el Inter de Milán. Foto: Champions League.

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Carlos Pavón

“La sombra voladora”, el máximo goleador en la historia de la Selección de Honduras con 57 dianas. En su carrera en Honduras jugó solamente para Real España, pasó Valladolid (España), Napoli (Italia) y hasta por el Udinese (Italia).

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Momento en el que Carlos Pavón fue presentado por el Napoli. Foto: Napoli.