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Real España y Motagua en la cima: así quedaron las triangulares en la Liga Nacional de Honduras

Tras el cierre de las vueltas regulares, la Liga Nacional de Honduras determinó a través de un sorteo, los grupos de las triangulares.

José Rodas

Por José Rodas

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Real España se quedó con el lideato del Clausura 2026 de la Liga Nacional. Foto: ChatGPT.
Real España se quedó con el lideato del Clausura 2026 de la Liga Nacional. Foto: ChatGPT.

Luego de culminar las vueltas regulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, ya quedaron definidos los grupos de las triangulares para definir a los nuevos finalistas.

Real España se quedó con el liderato tras su triunfo 1-2 sobre el Victoria y llegar así a 40 puntos que lo colocan como uno de los favoritos a hacerse del título. Mientras tanto, Motagua perdió el primer lugar tras caer 2-1 ante los Lobos de la UPNFM.

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En ese sentido, Real España se ubica como cabeza de serie del grupo A y Motagua quedará en el grupo B al ser segundo en la tabla del Clausura 2026.

Los juegos serán a partir de este fin de semana y los clasificados tendrán actividad cada tres días hasta llegar a la final programada para el 24 de mayo.

Para esta fase de triangulares, cada equipo jugará cuatro partidos, dos de visita y dos de local y se jugarán de la siguiente forma.

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El grupo A disputará sus partidos los días miércoles y sábado, mientras el grupo B lo hará jueves y domingo. Salvo un motivo de fuerza mayor que provocaría modificaciones.

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Así quedaron definidos los grupos:

Grupo A

  • Real España
  • Olimpia
  • Marathón

Grupo B

  • Motagua
  • Génesis
  • Olancho
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