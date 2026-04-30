Real España y Motagua en la cima: así quedaron las triangulares en la Liga Nacional de Honduras

Luego de culminar las vueltas regulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, ya quedaron definidos los grupos de las triangulares para definir a los nuevos finalistas.

Real España se quedó con el liderato tras su triunfo 1-2 sobre el Victoria y llegar así a 40 puntos que lo colocan como uno de los favoritos a hacerse del título. Mientras tanto, Motagua perdió el primer lugar tras caer 2-1 ante los Lobos de la UPNFM.

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En ese sentido, Real España se ubica como cabeza de serie del grupo A y Motagua quedará en el grupo B al ser segundo en la tabla del Clausura 2026.

Los juegos serán a partir de este fin de semana y los clasificados tendrán actividad cada tres días hasta llegar a la final programada para el 24 de mayo.

Para esta fase de triangulares, cada equipo jugará cuatro partidos, dos de visita y dos de local y se jugarán de la siguiente forma.

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El grupo A disputará sus partidos los días miércoles y sábado, mientras el grupo B lo hará jueves y domingo. Salvo un motivo de fuerza mayor que provocaría modificaciones.

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Así quedaron definidos los grupos:

Grupo A

Real España

Olimpia

Marathón

Grupo B

Motagua

Génesis

Olancho

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