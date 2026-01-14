“Demasiado jugador”: Alajuelense recibe el golpe más duro de Olimpia respecto al fichaje de Jorge Álvarez

La Liga Deportiva Alajuelense bajo una expresa petición del Machillo Ramírez quieren fichar a Jorge Álvarez, uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Honduras.

En Olimpia saben del interés y aunque han rechazado una primera oferta por el volante de 27 años, tienen claro que Alajuelense no se va a dar por vencido.

Eso ha levantado un miedo en cierto sector de la afición de Olimpia, ya que no quieren que Jorge Álvarez se vaya y más a reforzar un rival directo de Centroamérica.

En Olimpia tienen miedo que Jorge Álvarez se vaya

Comentarios como “Jorge Álvarez es demasiado jugador para Alajuelense” o “La liga tica no está a su nivel”, es lo que se lee en páginas e hinchas del conjunto blanco.

“Alajuelense le quedará pequeño”, “de zapato a caite” también se puede ver, por lo que no quieren que Álvarez se marche del club donde ha ganado 10 títulos ligueros y una Copa Centroamericana.

Por ahora el jugador se queda en Olimpia, pero nadie quita que Alajuelense siga pujando por su fichaje.

