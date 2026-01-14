Es tendencia:
“Demasiado jugador”: Alajuelense recibe el golpe más duro de Olimpia respecto al fichaje de Jorge Álvarez

En Honduras no dejan de hablar del interés de Alajuelense por Jorge Álvarez. Se ha vuelto el pan diario de cada día.

Por Juan Cruz Russo

Jorge Álvarez es del interés de la Liga Deportiva Alajuelense.
La Liga Deportiva Alajuelense bajo una expresa petición del Machillo Ramírez quieren fichar a Jorge Álvarez, uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Honduras.

En Olimpia saben del interés y aunque han rechazado una primera oferta por el volante de 27 años, tienen claro que Alajuelense no se va a dar por vencido.

Eso ha levantado un miedo en cierto sector de la afición de Olimpia, ya que no quieren que Jorge Álvarez se vaya y más a reforzar un rival directo de Centroamérica.

En Olimpia tienen miedo que Jorge Álvarez se vaya

Comentarios como Jorge Álvarez es demasiado jugador para Alajuelense” o “La liga tica no está a su nivel”, es lo que se lee en páginas e hinchas del conjunto blanco.

“Alajuelense le quedará pequeño”, “de zapato a caite” también se puede ver, por lo que no quieren que Álvarez se marche del club donde ha ganado 10 títulos ligueros y una Copa Centroamericana.

Por ahora el jugador se queda en Olimpia, pero nadie quita que Alajuelense siga pujando por su fichaje.

