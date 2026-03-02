No llega solo: José Francisco Molina asume en Honduras y revelan cómo será su cuerpo técnico

José Francisco Molina arribó este lunes a Honduras para ser presentado oficialmente como nuevo seleccionador nacional y poner manos a la obra en el proyecto que encabeza el director deportivo Francis Hernández.

Molina llega al país con el reto de dirigir la selección mayor, pero además de trabajar de cerca con las selecciones menores para el desarrollo del talento de los futbolistas hondureños.

Tras su arribo, se conoció que el nuevo seleccionador de La H arribó junto a su asistente técnico Igor Tasevski de nacionalidad serbia con el que ya ha trabajado en el Mohun Bagan de la India.

Además de Tasevski, Molina también trajo consigo a un asistente de vídeo, preparador físico y un entrenador de porteros, según reveló el periodista Óscar Funes a través de su cuenta de X.

De momento, el nombre del asistente técnico es el único que se conoce a nivel público, la identidad del resto será revelada durante la presentación del DT y su cuerpo técnico.

“José Francisco Molina, nuevo DT de la Selección de Honduras, ya se encuentra en nuestro país y mañana será presentado en conferencia de prensa. Molina trae su cuerpo técnico y un asistente técnico, asistente de vídeo, preparador físico y entrenador de porteros”, detalló Funes.

¿Cuándo será presentado Molina?

La presentación de José Francisco Molina se llevará a cabo este martes 3 de marzo. Ese día tendrá el primer contacto con la prensa nacional durante una conferencia de medios.

El entrenador de la Selección de Honduras llega por recomendación de Francis Hernández y su vínculo está trazada hasta 2030, según detalló Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras.