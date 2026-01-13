“Rechazó”: Alajuelense sufre un revés de último momento desde Olimpia que aleja a Jorge Álvarez de la Liga

La Liga Deportiva Alajuelense continúa activa en el mercado de fichajes, pero no todas las gestiones han avanzado como esperaba la dirigencia rojinegra. En las últimas horas, desde Honduras llegó una noticia que frenó uno de los movimientos que la Liga tenía en carpeta para reforzar su plantel.

El protagonista es Jorge Álvarez, mediocampista del Olimpia, por quien Alajuelense ya había presentado una primera propuesta formal. Sin embargo, el club hondureño rechazó la oferta, al considerarla insuficiente.

¿Por qué Olimpia rechazó la oferta de Alajuelense?

Según Álvaro de la Rocha, la propuesta de los manudos incluía el traspaso completo del jugador, además de un porcentaje de una futura venta, un esquema habitual en las negociaciones internacionales del club rojinegro. Pese a ello, la dirigencia merengue no quedó conforme con los términos planteados.

El rechazo representa un golpe para la Liga, que veía en Jorge Álvarez una opción interesante para fortalecer su mediocampo de cara al Clausura 2026. Aun así, desde ambos clubes aclaran que la operación no está caída.

Las negociaciones continúan abiertas y se espera que durante esta semana el futbolista mantenga una reunión o conversación directa con el presidente de Olimpia, un encuentro que podría ser clave para destrabar la situación y definir su futuro inmediato.

Por ahora, el escenario es de cautela en Alajuelense. El interés sigue vigente, pero el primer “no” desde Tegucigalpa deja claro que, si la Liga quiere avanzar por Jorge Álvarez, deberá mejorar las condiciones y convencer a Olimpia de dejar salir a una de sus piezas.