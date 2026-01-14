“40 mil dólares”: Olimpia confirmó su salida debido a este problema y rápido fue fichado por su nuevo club

Eduardo Espinel ha visto alterada su planificación luego de la baja que confirmó Olimpia para este Clausura 2026.

Luego de conseguir la Copa 40, el León ha perdido a un nuevo jugador y se trata del colombiano Andrés Salazar.

ver también Mientras Alajuelense espera respuesta de Olimpia, esto hace Jorge Álvarez en medio de su llegada a Costa Rica

El arquero no sigue más en Olimpia y solo jugó 6 meses, ya que decidió finalizar su vínculo por problemas personales.

Comunicado oficial de Olimpia sobre Andrés Salazar

“El Club Olimpia Deportivo informa a su noble afición, prensa deportiva y al público en general que se ha llegado a un mutuo acuerdo con el guardameta Andrés Felipe Salazar para la rescisión del contrato que lo vinculaba a nuestra institución hasta el 31 de mayo de 2027.

Esta decisión fue tomada de manera consensuada entre ambas partes, en un marco de respeto y profesionalismo, priorizando los intereses deportivos y personales del jugador.

El Club Olimpia Deportivo agradece sinceramente a Andrés Salazar por su entrega, compromiso y actitud durante el tiempo en que defendió nuestros colores, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de fichajes en Honduras: confirmaciones, renovaciones y rumores de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón

Le reiteramos nuestro reconocimiento y le extendemos los mejores deseos en esta nueva etapa de su carrera”.

En Honduras se habla de que la salida de Salazar se dio debido a un problema familiar, por eso Olimpia no puso trabas para que se pueda ir. Firmó por Águilas Doradas de Colombia.

Publicidad

“El arquero colombiano no iba a salir de la institución merengue o al menos, no con una rescisión, pero una complicación familiar hizo que buscara esta vía y los leones aceptaron. Felipe se quedará jugando en su país”, informa el periodista Jafeth Moreno.

Publicidad

“Andrés Felipe Salazar tras su salida de Olimpia jugará en el Águilas Doradas de Colombia, pero su rescisión de 1 y medio le dejó a él una suma de 40 mil dólares. Se va tranquilo con dinero y equipo”, agregó.

Publicidad

Esta es la baja número seis de Olimpia para el Clausura, antes se fueron Kevin López, José García, Marcos Montiel, Dereck Moncada y Edwin Solani.

Tweet placeholder

Publicidad