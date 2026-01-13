Mientras Alajuelense espera respuesta de Olimpia, esto hace Jorge Álvarez en medio de su llegada a Costa Rica

El mercado de fichajes en Honduras se ha movido en gran parte por un rumor que saltó desde Costa Rica. Machillo Ramírez quiere a Jorge Álvarez en la Liga Deportiva Alajuelense.

Ya existe una primera oferta a Olimpia por el volante que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Los Manudos esperan respuesta mientras el jugador fue captado de la siguiente forma.

¿Qué hace Jorge Álvarez mientras interesa a Alajuelense?

El volante, tras ganar la Copa 40 (décimo título personal en su cuenta) decidió apartarse completamente del fútbol y disfrutar la semana que les dio el club tras el título.

Álvarez decidió irse a la playa y visitar la Isla de Roatán en Honduras, un lugar que siempre es perfecto para escaparse de la vida cotidiana.

Alajuelense sigue trabajando en llevarlo y las condiciones son claras, La Liga quiere un traspaso definitivo y no préstamo.

Con esta condición, Olimpia también iría ganando, ya que conservaría un porcentaje de una venta futura sobre el jugador de 27 años.

Publicidad

Publicidad

La novela Jorge Álvarez seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días, lo que si está claro es que Machillo Ramírez lo quiere en su equipo.