Bocha Batista aterrizó en Costa Rica y se refirió a la gran pregunta: ¿habrá un tico en su cuerpo técnico?

A las 9 de la mañana de este lunes 2 de marzo, Fernando “Bocha” Batista aterrizó en su nuevo hogar, Costa Rica, para ser presentado como el entrenador encargado de reconstruir a la Selección Nacional tras el estrepitoso fracaso que marcó el final del ciclo de Miguel “Piojo” Herrera.

Ni bien puso pie en suelo tico, Batista fue abordado por los medios de comunicación, que lo consultaron sobre sus primeras sensaciones en el país. “Con muchas ilusiones, ya con ganas de empezar a trabajar. Feliz de poder estar acá”, expresó el nuevo seleccionador.

“Es una selección muy importante, que compite”

El ex DT de la selección de Venezuela aseguró además que no dudó cuando recibió el llamado de Costa Rica. “Primero porque es una selección importante, segundo porque arranca un proceso, arranca un proyecto nuevo. Fue fácil la decisión porque es una selección muy importante, que compite y ha estado en varios mundiales”, explicó Batista ante los micrófonos.

Consultado sobre qué puede esperar el aficionado tico de su gestión, el estratega se mostró prudente y, al igual que su predecesor, apeló al trabajo como base del proyecto. “Mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchas ganas de empezar a trabajar y de poder armar una buena selección, un grupo competitivo y aspirar siempre a cosas importantes”, afirmó.

La gran duda sobre el cuerpo técnico

Por último, Batista respondió a la pregunta que muchos aficionados se hacían desde que se confirmó su contratación: si está dispuesto a sumar a un asistente costarricense a su cuerpo técnico. Para la algarabía del pueblo tico, el entrenador dejó la puerta abierta a esa posibilidad.

“Estamos terminando de analizar, puede ser que trabaje, lógicamente, gente de Costa Rica. En estos días estaremos terminando de hablar estos temas. En la semana va a llegar mi cuerpo técnico, somos seis personas y seguramente va a haber gente de Costa Rica trabajando con nosotros porque a mí me gusta también trabajar con gente del propio país”, explicó.

De esta manera, aunque todavía no hay nombres confirmados, el nuevo técnico de la Tricolor dejó claro que existe disposición para integrar talento local a su equipo de trabajo.

En síntesis

–Batista ya está en Costa Rica: aterrizó el lunes 2 de marzo a las 9:00 a.m. para iniciar oficialmente su ciclo con la Selección Nacional.

–Primer mensaje del DT: prometió trabajo, responsabilidad y un equipo competitivo para iniciar la reconstrucción de La Sele.

–Puerta abierta a un tico: el argentino confirmó que podría integrar a un costarricense a su cuerpo técnico, aunque la decisión final se tomará en los próximos días.