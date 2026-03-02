Norchad Omier debuta en la NBA: a qué hora juega y cómo ver al primer nicaragüense de la historia en llegar a la liga ￼

Nicaragua está por vivir una noche histórica: Norchad Omier debutará en la NBA con Los Angeles Clippers, transformándose en el primer basquetbolista nicaragüense en llegar a la liga. El hito llega, además, en un escenario de máxima exposición: ante Golden State Warriors y en condición de visitante.

La historia de Omier es la de una apuesta contra todos los pronósticos. Nacido en Bluefields (28 de agosto de 2001), creció practicando varios deportes —con el béisbol muy presente— y recién a los 13 años empezó a tomarse el baloncesto en serio tras el empujón de un entrenador local. Desde allí fue escalando: pasó de la Academia de Bluefields a conseguir una beca en Miami Prep y luego NCAA, hasta llegar hoy al gran salto.

A qué hora juega Norchad Omier vs. Warriors

Partido: LA Clippers vs. Golden State Warriors

LA Clippers vs. Golden State Warriors Día: hoy lunes 2 de marzo

hoy lunes 2 de marzo Hora de Centroamérica: 9:00 p.m.

Cómo ver el debut de Norchad Omier en la NBA

Streaming: el partido está agendado para ser transmitido por el NBA League Pass

De Bluefields a la NBA: el camino que hizo posible el debut

Omier llegó a Estados Unidos gracias a una beca en Miami Prep y explotó con números que le abrieron la puerta grande: 26,7 puntos y 20,3 rebotes por partido, incluyendo un juego impactante de 40 puntos y 17 rebotes ante IMG Academy. Ese rendimiento fue la llave para meterse en el radar universitario.

En NCAA, primero hizo historia en Arkansas State como el primer nicaragüense en firmar una beca para competir en División I. Y no fue a aprender: en su año freshman promedió 12,6 puntos y 12,3 rebotes, ganó el premio a Novato del Año de la Sun Belt y se metió en el mejor quinteto de la conferencia. En su segundo curso subió otro escalón: fue Jugador del Año y Defensor del Año de la Sun Belt.

Luego llegó el salto a un programa de mayor vitrina: Miami, donde se consolidó como un interior confiable, de dobles-dobles y presencia constante en la pintura (Gigantes lo describe como una “máquina” de dobles-dobles). Más tarde pasó por Baylor, completando un recorrido universitario que lo dejó listo para golpear la puerta del profesionalismo.

El “por qué” de Clippers: contrato two-way y oportunidad real

El punto de quiebre fue su contrato two-way con Los Angeles Clippers, que le permite alternar entre la franquicia NBA y su afiliado de G League, San Diego Clippers. El acuerdo llegó tras no ser elegido en el Draft 2025: jugó Summer League con Cleveland, tuvo un paso por la estructura de G League y encontró su lugar dentro de la organización californiana.

Omier y la Selección de Nicaragua: impacto inmediato y liderazgo

Su historia no es solo de clubes. Omier debutó con la selección absoluta en 2021, dentro del camino clasificatorio rumbo al Mundial 2023.

Y cuando Nicaragua lo necesitó en grandes escenarios, respondió con producción de estrella: en la FIBA AmeriCup 2025 firmó promedios altísimos (en el perfil del torneo figura con 22,3 puntos y 18,3 rebotes), destacándose como uno de los jugadores más dominantes del campeonato en los tableros.

Más recientemente, también fue convocado para representar al país en una ventana clave: un doble enfrentamiento ante Team USA en los clasificatorios al Mundial FIBA 2027, con un juego en Managua y otro en Estados Unidos, reflejando el rol central que ocupa en el proyecto de la Selección.

Qué esperar en su debut vs. Warriors

Con el partido ya marcado en agenda, el foco estará en cómo se inserta Omier en la rotación: su carta de presentación es clara —energía, rebote y físico—, atributos que suelen traducirse rápido cuando un jugador necesita ganarse minutos en noches puntuales. Y para Nicaragua, pase lo que pase en la planilla: cuando pise la cancha, será un antes y un después.

