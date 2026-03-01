“Problemas con todos”: Eduardo Espinel reacciona a la nueva derrota de Olimpia con polémica incluida ante Marathón

Luego de la derrota de Olimpia ante Marathón, tercera en lo que va del campeonato, Eduardo Espinel enumeró las claves por las que pasó la declive de su equipo en el clásico nacional.

Pese a que el encuentro se vio marcado por la polémica tras el gol de Henry Figueroa en fuera de juego y que le dio el triunfo a los sampedranos, el estratega uruguayo prefirió no referirse a los detalles arbitrales.

El DT uruguayo consideró que su equipo tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en el primer tiempo; sin embargo, les sigue faltando contundencia frente al marco.

Al ser consultado sobre las derrotas en los clásicos ante Motagua y Marathón, Espinel admitió que todos los partidos les están costando, no solamente ante los denominados grandes.

Las palabras de Eduardo Espinel

Sobre el partido

“Un partido que creo que fue de dos tiempos diferentes, donde era un partido que se sabía que es un clásico, que se define por detalles, en un campeonato que está siendo muy parejo. Muy parejo para todos los equipos y bueno, creo que el pecado nuestro fue, por ahí, en el primer tiempo, no haber concretado las situaciones que tuvimos. Nos fuimos ganadores, muy merecidamente, pero creo que en el segundo tiempo no repetimos la intensidad y, principalmente, el juego con el balón, la tenencia de balón”.

Pudieron marcar más goles en el primer tiempo

“Para nosotros, en el primer tiempo, creo que teníamos que haber aumentado la diferencia y, bueno, creo que ahí está un poco el porqué nos quedamos con las manos vacías hoy”.

Problemas en todos los partidos

“Se han complicado todos los partidos, no los clásicos. Hemos tenido problemas con todos los partidos”.

Lo que hizo Marathón

“Creo que Marathón tiene muy buenos jugadores también para tener el balón, cosa que habíamos hecho un buen trabajo en el primer tiempo. y si lo habíamos quitado, yo pero creo que uno de los factores principales fue por ahí la rápida vuelta del balón cuando nosotros lo sacábamos hacia nuestros delanteros y no la sosteníamos, no la sosteníamos en la cancha de ellos y eso posibilitaba que permanentemente estábamos retrocediendo, estábamos retrocediendo y bueno, si hay algo que no nos gusta a nosotros y que no es la forma de jugar de jugar mucho tiempo en campo nuestro y creo que por ahí pasó un poco el que ellos pudieran tener más la pelota en el segundo tiempo que nosotros.”

El cambio de Chirinos por Carlos Sánchez

“Creo que habíamos perdido la tenencia del primer tiempo, con Chirinos técnicamente es muy bueno, con Ramírez, con Edwin más adentro, con Jorge Álvarez. Era buscar circuito de pase, que era lo que habíamos tenido en el primer tiempo. y bueno, en esa búsqueda de encontrar soluciones, que es parte de nuestra responsabilidad, que arriesgamos un poquito, dejando una línea de tres, poniendo más gente en el medio campo, con Chiri, pero bueno, no alcanzó. La verdad que no, por ahí no tuvimos la respuesta que queríamos, pero bueno, en el intento teníamos que hacer cosas para buscar soluciones”.

¿Qué le falta a Olimpia?

“Creo que por ahí falta un poquito más. Faltó llegar más con planteo a los delanteros, para los delanteros. Pero creo que fueron acompañados de ataque por los volantes, ¿no? y por ahí estábamos demasiado largos a la hora de lanzar el ataque y encontrábamos muy solos a nuestros delanteros, ¿no? Entonces, creo que al no salir rápido desde el fondo, nos posibilitó que por ahí la pelota volviera nuevamente para nuestro campo y bueno, si no tenés la pelota, pasaba por ahí otra de ella”.