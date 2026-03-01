Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Eduardo Espinel guardó silencio, desde Olimpia estallan contra el arbitraje: “El mundo avanza”

Olimpia cayó ante Marathón y ya son tres las derrotas en lo que va del Clausura. Hoy, disparan contra el arbitraje.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Olimpia suma once unidades en ocho juegos disputados en lo que va del Clausura 2026. Foto: X Olimpia.
Olimpia suma once unidades en ocho juegos disputados en lo que va del Clausura 2026. Foto: X Olimpia.

Eduardo Espinel prefirió no referirse al error arbitral que le provocó la tercera derrota a Olimpia (2-1) en el Clausura 2026 ante el Marathón de Pablo Lavallén. Sin embargo, desde el club merengue no pueden esconder el disgusto.

La derrota contra los verdes significó para Olimpia sumar una tercera derrota tras caer ante Victoria y Motagua. Con eso apenas suma tres triunfos ante Choloma, Génesis y Lobos de la UPNFM.

“Olimpia se queja”: la tajante respuesta de Pablo Lavallén tras la polémica victoria de Marathón en el Clásico

ver también

“Olimpia se queja”: la tajante respuesta de Pablo Lavallén tras la polémica victoria de Marathón en el Clásico

En esta oportunidad, la frustración se apoderó de Osvaldo Carro, asistente técnico de Eduardo Espinel, quien a través de su cuenta de X señaló el error del árbitro línea.

Carro también lamentó que este tipo de errores definan un encuentro, al mismo tiempo que en pleno 2026 se sigan dando esas situación en el fútbol catracho.

El mensaje de Carro

El serio conflicto que sacude a Eduardo Espinel en Olimpia tras la dolorosa caída ante Marathón

ver también

El serio conflicto que sacude a Eduardo Espinel en Olimpia tras la dolorosa caída ante Marathón

“Están bien ubicados los líneas en Honduras. Te deciden un partido. El mundo avanza y acá no ha llegado el VAR”, escribió Carro en su cuenta de X.

Publicidad

¿Y el VAR en Honduras?

Las autoridades de la Liga Nacional de Honduras anunciaron que el equipo para instalar el VAR salió de España el pasado 16 de febrero, por lo que se espera que llegue al país a mediados de marzo.

Sin embargo, el videoarbitraje será inicialmente aplicado en partidos piloto y una vez perfeccionado podrá ser utilizado en todos los encuentros de Honduras.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Olimpia se queja”: la tajante respuesta de Pablo Lavallén tras la polémica victoria de Marathón en el Clásico
Honduras

“Olimpia se queja”: la tajante respuesta de Pablo Lavallén tras la polémica victoria de Marathón en el Clásico

Marathón vs. Olimpia: a qué hora y cómo ver hoy el Clásico
Honduras

Marathón vs. Olimpia: a qué hora y cómo ver hoy el Clásico

Ya es oficial: Marathón recibe la notificación que tanto estaba esperando y que Olimpia no quería ver
Honduras

Ya es oficial: Marathón recibe la notificación que tanto estaba esperando y que Olimpia no quería ver

Es recordado con cariño en Comunicaciones y ahora busca hacer historia en el futbol de El Salvador
Concacaf

Es recordado con cariño en Comunicaciones y ahora busca hacer historia en el futbol de El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo