Mientras Eduardo Espinel guardó silencio, desde Olimpia estallan contra el arbitraje: “El mundo avanza”

Eduardo Espinel prefirió no referirse al error arbitral que le provocó la tercera derrota a Olimpia (2-1) en el Clausura 2026 ante el Marathón de Pablo Lavallén. Sin embargo, desde el club merengue no pueden esconder el disgusto.

La derrota contra los verdes significó para Olimpia sumar una tercera derrota tras caer ante Victoria y Motagua. Con eso apenas suma tres triunfos ante Choloma, Génesis y Lobos de la UPNFM.

En esta oportunidad, la frustración se apoderó de Osvaldo Carro, asistente técnico de Eduardo Espinel, quien a través de su cuenta de X señaló el error del árbitro línea.

Carro también lamentó que este tipo de errores definan un encuentro, al mismo tiempo que en pleno 2026 se sigan dando esas situación en el fútbol catracho.

El mensaje de Carro

“Están bien ubicados los líneas en Honduras. Te deciden un partido. El mundo avanza y acá no ha llegado el VAR”, escribió Carro en su cuenta de X.

¿Y el VAR en Honduras?

Las autoridades de la Liga Nacional de Honduras anunciaron que el equipo para instalar el VAR salió de España el pasado 16 de febrero, por lo que se espera que llegue al país a mediados de marzo.

Sin embargo, el videoarbitraje será inicialmente aplicado en partidos piloto y una vez perfeccionado podrá ser utilizado en todos los encuentros de Honduras.