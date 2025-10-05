Reinaldo Rueda recibe una de las peores noticias sobre una figura de Honduras que se perderá la ‘final’ contra Costa Rica

Honduras no lo esperaba. Reinaldo Rueda tendrá una importante baja para el partido contra Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

Este domingo, se ha dado a conocer que Dixon Ramírez ha salido de la convocatoria de Honduras para la doble fecha FIFA. Tampo estará conmtra Haití.

¿Qué pasó con Dixon Ramírez en Honduras?

El extremo del Real España llegó a atender el llamado de Rueda, pero sufre un problema en los ligamentos de la rodilla, que luego de ser evaluado por el cuerpo médico de la ‘H’ decidieron sacarlo porque no está en condiciones de jugar.

Dixon ya venía sufriendo este padecimiento. Ahora le toca entrar en un tramiento para recuperarse. Por otro lado Rueda ya tiene su reemplazo.

El colombiano llamaría a Bryan Acosta, jugador del Nashville SC de la MLS. Volviendo a hablar de Dixon, la Bicolor ha sido muy golpeada para estos partidos.

Para los juegos contra Costa Rica y Haití no pudo contar con Denil Maldonado, José Julián Martínez, Edwin Rodríguez y David Ruiz; ahora se suma Ramírez.