Choco Lozano necesitó sólo cuatro palabras para advertir a Costa Rica y decirle lo que toda Honduras piensa antes del clásico

Honduras y Costa Rica jugarán un partido sumamente importante para esta fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Cada punto será fundamental para lograr ese boleto que los lleve de manera directa a la máxima cita. No quieren defraudar.

Anthony Lozano no dudó en definir este juego como un enfrentamiento vital en el desarrollo de su división, en la que su equipo intentará consolidar la ventaja adquirida durante el mes de septiembre. Es una cuestión de suma importancia.

“Siempre es un honor, una alegría poder estar en la lista de convocados. Estoy muy contento por la confianza que me da el profe, así que espero poder devolverle esa confianza en el campo. Son partidos diferentes. Nos estamos jugando ese pase al Mundial, y este va a ser un partido de vida o muerte para nosotros”, aseguró.

Los Catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Los Ticos hacen las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Mientras tanto, Nicaragua cierra el cuarteto con una unidad.

Choco Lozano analiza el próximo partido entre Honduras y Costa Rica camino al Mundial

Anthony Lozano se mantuvo firme en sus palabras y explicó que toda la plantilla ve esta serie de encuentros como la gran oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo venidera. No quieren bajar la intensidad de trabajo para llegar al 100%.

“Tenemos que salir con inteligencia a buscar ganar el partido. Creo que debemos pensar solamente en ganar. Es una lástima siempre que suceden situaciones como la de Julián o algunos otros compañeros que no pudieron estar en la lista. Ellos son jugadores importantes, pero tenemos que reponernos a todo eso”, comentó.

“Siempre tendremos compañeros con ganas y esa misma disposición de hacer un buen trabajo. Nosotros tenemos que salir a trabajar y prepararnos bien, preparar bien este partido, porque sabemos que no va a ser nada fácil e intentar ganarlo sea como sea. Pensamos y sentimos que es una bonita oportunidad”, sentenció.