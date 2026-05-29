Mientras Jorge Benguché gana 20 mil dólares en Olimpia, esto cobraba Joel Campbell en Alajuelense y lo pediría para ir a Honduras

El nombre de Joel Campbell ha comenzado a sonar para el Olimpia de Honduras y este es el salario que pediría al Viejo León.

El mercado de fichajes del fútbol hondureño se ha sacudido con una noticia que parecía imposible: el delantero costarricense Joel Campbell fue ofrecido al Olimpia. Lo que al principio parecía un simple rumor ha tomado fuerza, y la directiva del equipo melenudo ya analiza seriamente la propuesta para ver si es viable vestir al mundialista con la camiseta del León.

Más allá del peso deportivo que Campbell aportaría al Olimpia, el verdadero foco de atención está en los números. Una mirada al bolsillo de las estrellas revela que el factor económico, lejos de ser un obstáculo, podría ser la llave para cerrar este histórico traspaso.

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¿Puede Olimpia pagar el salario de Joel Campbell?

Para entender cómo encajaría el costarricense en la estructura financiera del Olimpia, hay que mirar lo que ya gana la actual figura del ataque albo, Jorge Benguché. El “Toro” es uno de los futbolistas mejor pagados en todo el balompié hondureño, con un salario mensual que supera los 20,000 dólares.

Esta cifra es precisamente el puente que acerca a Joel Campbell a Honduras. Durante su reciente etapa con la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, el atacante tico percibía una cifra muy similar: cerca de 20,000 dólares al mes, lo que también lo ubicaba en la cima de los salarios de su país.

Al estar las pretensiones económicas de Campbell en el mismo rango de lo que Olimpia ya le paga a su principal referente en punta, las condiciones de salario no serían un terreno desconocido ni inalcanzable para la dirigencia blanca.

Si la directiva del Olimpia decide dar el paso y aceptar las condiciones, el impacto en la región sería enorme. La periodista de TDTV, Emma Ramos, quien dio a conocer la información, destacó que “al nivel del fútbol hondureño es un jugador de escala mundial”.

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Además, el destino parece estar jugando su propio partido. De concretarse el fichaje, Campbell se pondría la camiseta blanca justo a tiempo para disputar la próxima Copa Centroamericana, donde el Olimpia podría cruzarse con el Deportivo Saprissa. Ver a Campbell defendiendo al León frente al Monstruo Morado añadiría un ingrediente mediático y una tensión perfecta para uno de los torneos más apasionantes del área.

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Por ahora, el balón está en el campo de la directiva del Olimpia, que analiza los números para decidir si junta a dos de las billeteras más pesadas de Centroamérica en un solo ataque.