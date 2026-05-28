Mientras en Costa Rica no lo quieren y lo de Comunicaciones se enfría, Joel Campbell fue ofrecido a un equipo que analiza hacerle una oferta.

El futuro de Joel Campbell sigue siendo una de las grandes incógnitas del mercado centroamericano. Después de su salida de Liga Deportiva Alajuelense, el delantero quedó sin equipo y comenzó a analizar distintas alternativas para relanzar una carrera que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años.

Durante las últimas semanas se habló de posibles destinos dentro de Costa Rica, pero varias puertas comenzaron a cerrarse. Dirigentes de clubes importantes dejaron claro que el atacante no formaba parte de sus planes inmediatos, lo que obligó a mirar opciones fuera del país.

Joel Campbell fue acercado a Olimpia

Y precisamente desde el extranjero apareció una posibilidad que pocos tenían en el radar. Según reveló la periodista Emma Ramos, el nombre de Joel Campbell fue ofrecido a Club Olimpia Deportivo, el equipo más laureado del fútbol hondureño.

La información generó repercusión inmediata porque no se trata de un simple rumor sin sustento. De acuerdo con la comunicadora, la dirigencia del León no descartó la propuesta y decidió analizar seriamente la situación antes de tomar una decisión definitiva.

“Fue ofrecido al Olimpia. Al nivel del fútbol hondureño es un jugador de escala mundial”, explicó Ramos, destacando el peso que todavía conserva el nombre de Campbell en la región.

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Pero hay otro ingrediente que vuelve aún más atractiva la posibilidad para el entorno olimpista. Si el fichaje se concreta, el delantero podría enfrentarse a Deportivo Saprissa en la próxima Copa Centroamericana.

Ese escenario añade un componente mediático importante. No solo por la trayectoria de Campbell en el fútbol costarricense, sino porque se trataría de uno de los cruces más comentados de la competición.

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Por ahora, la operación se encuentra en una etapa inicial. La directiva de Olimpia estudia la conveniencia deportiva y económica del movimiento antes de avanzar hacia una negociación formal.

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Sin embargo, el simple hecho de que el nombre no haya sido rechazado ya representa una diferencia importante respecto a otras alternativas que aparecieron recientemente para el atacante.

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