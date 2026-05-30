Con un historial de millonarias ventas en sus gestiones anteriores, Ismael Rescalvo tiene a su disposición en Alajuelense siete joyas que en conjunto superan los dos millones y medio de euros.

Detrás de la contratación del técnico español Ismael Rescalvo, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense deja entrever una estrategia muy clara: darles un mayor protagonismo a los jóvenes talentos que produce el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares, el semillero más moderno del fútbol costarricense.

Para convencerse del perfil formador del reemplazante de Óscar Ramírez, basta con revisar su historial en los banquillos. A lo largo de sus gestiones, los clubes dirigidos por Rescalvo han concretado ventas de juveniles por aproximadamente 19 millones de dólares.

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Ahora, en la Liga hay material de sobra para ilusionarse y nutrir ese modelo de negocios, ya que los siete jugadores Sub-21 más valiosos del club suman un valor de mercado total de 2.550.000 euros, según la información del portal especializado Transfermarkt.

Los 7 Sub-21 más valiosos de Alajuelense

Santiago Van der Putten – 1 millón de euros: El zaguero de 21 años no es solo el futbolista más caro del actual plantel manudo, sino también de toda la Liga Promérica (empatado con Tomás Rodríguez del Deportivo Saprissa). Ya tiene roce internacional con la Selección de Costa Rica y, cuando se recupere de su lesión, seguramente le espere un futuro en Europa.

Santiago Van der Putten (LDA).

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Creichel Pérez – 450 mil euros: El volante ofensivo de 21 años puede ser irregular, pero cuando está enchufado sabe hacer la diferencia como pocos. Pese a su juventud, ya lleva 117 partidos en el club, en los que anotó 13 goles y repartió 11 asistencias.

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Creichel Pérez (LDA).

Isaac Badilla – 300 mil euros: Con apenas 17 años, este extremo y lateral derecho es uno de los prospectos más brillantes de todo el CAR. Debutó en primera división bajo las órdenes del “Machillo” Ramírez y en 2025 disputó el Mundial Sub-17 con la Selección Nacional.

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Isaac Badilla (Instagram).

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John Paul Ruiz – 250 mil euros: Con 21 años, el lateral y mediocampista regresa al club luego de una exitosa temporada cedido a préstamo en el Municipal Liberia, donde se convirtió en una de las piezas claves para que el equipo dirigido por José Saturnino Cardozo alcanzara las semifinales del Clausura 2026.

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Elián Quesada – 175 mil euros: El lateral izquierdo de 21 años, formado en la cantera del Arsenal de Inglaterra, ha demostrado poco desde su llegada a Alajuela. Sin embargo, también es cierto que ha tenido muy pocas oportunidades como titular y todavía cuenta con un enorme espacio para crecer y adaptarse.

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Elián Quesada (LDA).

Deylan Paz – 175 mil euros: Un versátil lateral derecho de 21 años que ya acumula 21 partidos como profesional vistiendo la camiseta de Alajuelense.

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Deylan Paz (LDA).

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Deylan Aguilar – 100 mil euros: El “otro” Deylan es aún más joven. Tiene 19 años, juega en el mediocampo y ya cuenta con 23 partidos en su haber con el uniforme de la Liga, además de un préstamo en el Santos de Guápiles donde logró sumar valioso roce profesional.

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Deylan Aguilar (LDA).

En síntesis

Ismael Rescalvo llega a Alajuelense respaldado por un historial de ventas juveniles que ronda los 19 millones de dólares en sus antiguos clubes.

El club rojinegro cuenta con siete jugadores Sub-21 de alta proyección que, combinados, alcanzan un valor de mercado de 2,55 millones de euros .

. El central de 21 años representa casi la mitad de ese monto (1 millón de euros) y lidera a una generación que incluye a figuras jóvenes con rodaje como Creichel Pérez e Isaac Badilla.

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