Jeaustin Campos toma decisión con Jhow Benavídez y la noticia que apunta a Joel Campbell en Olimpia

Real España y Olimpia ante dos noticias que avanzan en el mercado de fichajes para el Apertura 2026 y Copa Centroamericana.

El mercado de fichajes en el fútbol de Honduras está que arde. En las últimas horas se han desatado fuertes rumores que involucran a dos grandes figuras: el mediocampista hondureño Jhow Benavídez y el atacante costarricense Joel Campbell.

Aquí te contamos cómo está la situación de ambos futbolistas y qué equipos de la capital se pelean por sus servicios.

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Jhow Benavídez ¿Adiós a San Pedro Sula tras 13 años?

Todo apunta a que el ciclo de Jhow Benavídez con el Real España ha llegado a su fin. A pesar de que la directiva de “La Máquina” le presentó una oferta para renovar su contrato, el técnico tico Jeaustin Campos habría tomado la decisión de dejarlo ir como parte de una “barrida” en el plantel.

Benavídez siente que, tras 13 años vistiendo la camiseta aurinegra, 400 partidos disputados y dos títulos de Liga Nacional, es el momento de buscar nuevos retos.

Aunque equipos como Marathón y Olancho FC mostraron interés y se acercaron al jugador, el propio Benavídez descartó esas opciones por motivos personales y familiares. Según los últimos reportes de los periodistas deportivos Marco Banegas y Carlos Ordóñez, el volante tiene la mirada puesta en Tegucigalpa: su deseo es jugar en el Olimpia o Motagua.

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Joel Campbell en la mira del Olimpia, pero con condiciones

Por otra parte, el nombre de la estrella costarricense Joel Campbell ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno del Olimpia. Tras confirmarse su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, el delantero fue ofrecido al actual campeón de Honduras.

La idea de ver a Campbell vestido de blanco genera mucha expectativa, especialmente por el atractivo que tendría enfrentarlo al Saprissa (su exequipo) en la Copa Centroamericana.

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Sin embargo, el fichaje no es tan sencillo. La directiva del Olimpia está analizando la situación, pero con una “limitante salarial marcada”. Esto significa que, si Campbell quiere vestirse de león, tendrá que ajustarse al presupuesto económico que el club capitalino está dispuesto a ofrecer.

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En resumen