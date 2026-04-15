Jorge Luis Pinto recibe inesperada sentencia de jugador hondureño y confirma cuál fue su mayor problema en la selección

Durante su paso por Honduras, Jorge Luis Pinto tuvo varios encontronazos con varios jugadores de la selección que desencadenaron en discusiones por el particular método de trabajo que utilizaba el colombiano.

Carlo Costly, Jerry Bengtson, Roger Espinoza y hasta Anthony “El Choco” Lozano son parte del listado de hondureños que tuvieron problemas con Pinto en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Rusia 2018.

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Sin embargo, para Alberth Elis, Jorge Luis Pinto forma parte de los mejores tres entrenadores que ha tenido durante su carrera junto a Héctor Vargas y al español Albert Riera.

Elis también confirmó que uno de los principales problemas con Pinto era la duración de los entrenamientos que, en muchas ocasiones, se extendían más de lo normal.

Las palabras para Jorge Luis Pinto

“Para mí, es uno de los entrenadores que más he aprendido, me enseñó mucho cuando él llegó a la selección. Claro, que todo mundo dice que el entrenamiento se alargaba un poquito, y uno a veces ya no podía”, dijo Elis en una entrevista para Deportes TVC.

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“La Panterita” confirmó que fue durante esa etapa con el colombiano fue la mejor en la selección, pese a no haber alcanzado la clasficiación a la Copa del Mundo, pero logrando hacer historia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al llegar a semifinales.

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“Pero como entrenador y como persona, es muy buena persona, muy buen entrenador, pero al final no se pudo lograr la clasificación. En la selección fue uno de mis mejores momentos”, aseguró.

Entre tanto, Alberth Elis se encuentra como agente libre y reveló que Olimpia siempre será la primera opción en su futuro, pero no descarta otras ofertas.

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