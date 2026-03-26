Pedro Troglio destapa el fichaje bomba que buscó en Honduras para Banfield y que nadie sabía: “Lo llamamos”

Pedro Troglio no solo tenía la intención de fichar a José Mario Pinto para el Banfield de la primera división de Argentina; el DT tenía entre sus deseos a un jugador que dirigió en Olimpia y que con él en el banquillo alcanzó un gran momento futbolístico.

Se trata del mediocampista Deiby Flores, quien actualmente se encuentra como agente libre tras rescindir su contrato con el Al Najma de la primera división de Arabia Saudita.

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Troglio reconoció que el principal problema del frustrado fichaje de Deiby Flores fueron las exigencias económicas del jugador al venir de un mercado como el árabe y los problemas financieros que atraviesa Banfield.

En ese contexto, Troglio admitió que esperarán en junio para intentar nuevamente por Deiby Flores, la misma intención que tendrá con José Mario Pinto, ambos como prioridad para reforzar al club argentino.

La confesión de Troglio sobre la llamada a Deiby Flores

Mencionaba a Deiby Flores, quien actualmente está como agente libre tras haber rescindido su contrato en Arabia Saudita. ¿Qué le parece un jugador como David Flores en Banfield?

“Ya lo llamamos a Deiby. En cuanto quedó libre, lo contactamos”.

“Lo llamamos para traerlo, lo que pasa es que, bueno, los números de Deiby, considerando de dónde viene, son un poquito más altos que lo que nosotros podemos ofrecer. Claro que él es hondureño, pero en cuanto quedó libre, lo llamamos para saber si le gustaría, pero ya sabemos que necesitamos ajustar números más importantes”.

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“Vamos a ver también en junio cómo queda el club desde lo económico, si va a superar todas las inhibiciones. Para mí, es un jugador que me encantaría tener porque es el prototipo de jugador que hemos formado y que me encanta. Mis inicios en Olimpia, esa dupla de Deiby con el Patón, y luego con Jorge, que eran dos cosas totalmente distintas, fueron terribles. Lo de David en la mitad de la cancha era impresionante”.

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La relación con sus exjugadores

“Sí, he quedado con una relación espectacular con todos mis jugadores en Olimpia. De hecho, hablo con muchos de ellos, incluso con los que están fuera. Con David, cada vez que viene me trae una camiseta. Cuando Deiby llegó a Olimpia, era uno de esos jugadores discutidos, junto con Menjívar Maylor Núñez, entre otros. Eran jugadores que siempre generaban debate, pero que luego terminaron siendo figuras del equipo. Cuando perdíamos, se volvía a criticar a los mismos, pero al final, esos mismos jugadores ganaron todo”.

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“Deiby, cuando llegó, era el prototipo de jugador de medio campo que me gusta: presiona, tiene una dinámica impresionante. Hoy es un pilar muy importante de la selección y capitán del equipo, así que me pone muy feliz verlo a ese nivel”.

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Lo que usted menciona, profe, me da la sensación de que hay al menos dos favoritos para usted, que son José Mario Pinto y Deiby Flores, como posibles fichajes para su equipo, ¿es así?

“Sí, bueno, esos fueron los dos que más ruido hicieron y por los que más pedimos, pero también por la situación y lo que necesitábamos. Hay jugadores como Edwin, Jorge, Menjívar… Estamos hablando de jugadores que podrían encajar, como Benguché. Hay muchas posibilidades con los chicos jóvenes que están apareciendo, pero sí, por lo que uno necesita y la cantidad de extranjeros que tengo, hicimos hincapié en esos dos. Pero mañana podría aparecer algún tapado. También, en Olimpia están saliendo chicos jóvenes, así que todo es posible”.

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