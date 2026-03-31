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David Ruiz sorprende a Honduras con el mensaje que nadie esperaba para José Francisco Molina

El mediocampista del Inter Miami es uno de los grandes ausentes en la convocatoria y confesó algo inesperado sobre el nuevo DT.

José Rodas

Por José Rodas

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David Ruiz, jugador del Inter de Miami de la MLS en Estados Unidos. Foto: X Inter Miami.
David Ruiz, jugador del Inter de Miami de la MLS en Estados Unidos. Foto: X Inter Miami.

David Ruiz es uno de los grandes ausentes en el inicio de la era del entrenador José Francisco Molina con la Selección de Honduras para el amistoso ante Perú en Legané, España.

El hondureño de 22 años, con Reinaldo Rueda como DT, siempre fue convocado de forma regular cada que las lesiones se lo permitían. Su ausencia en el último listado llamó la atención.

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El centrocampista del Inter Miami sorprendió al reconocer que no ha recibido comunicación ni del nuevo entrenador ni de nadie del nuevo cuerpo ténico de La H.

Eso sí, destacó que estará al pendiente del encuentro amistoso ante los sudamericanos, al que reaccionará a través de una transmisión en vivo por sus diferentes redes sociales.

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“No he hablado con el nuevo técnico ni con nadie del nuevo cuerpo técnico, pero voy a estar pendiente del partido (ante Perú). Estoy comenzando un nuevo pasatiempo fuera de casa y hacer streaming y voy a estar viendo el partido en vivo para dar una reacción ahí”, contó.

El que sí fue convocado a la Selección de Honduras es Leandro Padilla, centrocampista de 16 años que juega en las inferiores del Inter Miami.

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