No fue Alajuelense: desde Liberia revelan el verdadero motivo que frenó la renovación de Saturnino Cardozo

Cuando todos creían que Saturnino Cardozo coqueataba con Alajuelense y por eso no renovaba con Liberia, un directivo reveló la verdad.

Durante semanas, el nombre de Saturnino Cardozo estuvo en el centro de todas las especulaciones. Su vínculo con Municipal Liberia parecía tambalear en medio del interés de Liga Deportiva Alajuelense, lo que llevó a muchos a pensar que su salida era cuestión de tiempo.

Sin embargo, el desenlace terminó siendo otro. El paraguayo renovó su contrato con Liberia el pasado 13 de mayo, poniendo fin a una novela que mantuvo en vilo al fútbol costarricense durante varias semanas.

Pero lo más llamativo no fue la decisión en sí, sino lo que realmente retrasó la firma. Porque, contrario a lo que muchos creían, el problema no estuvo del lado de Alajuelense.

¿Por qué Saturnino Cardozo tardó en renovar con Alajuelense?

Según Eusse, uno de los puntos que más inquietaba a Saturnino Cardozo tenía que ver con las condiciones de trabajo, específicamente con el uso de las canchas de entrenamiento y el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Según Eusse, uno de los puntos que más inquietaba a Cardozo tenía que ver con las condiciones de trabajo, específicamente con el uso de las canchas de entrenamiento y el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Saturnino Cardozo hizo un pedido para renovar.

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“Nos desgastamos mucho por la parte mediática, porque el tema tomó mucha efervescencia. De parte de la Liga no tuvo ninguna oferta formal y él siempre se mantuvo firme con nosotros”, explicó, desactivando la teoría de una negociación avanzada con los manudos.

La declaración dejó en evidencia que el ruido externo jugó un papel clave en la demora. Durante casi un mes, Liberia intentó cerrar la renovación mientras el entorno del técnico era vinculado constantemente con otros clubes.

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El manejo de estos espacios depende del Comité Cantonal de Deportes, lo que obliga al club a coordinar constantemente su disponibilidad. Un detalle logístico que terminó siendo clave en la negociación.

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Más allá de eso, la decisión final también tuvo un componente personal. Cardozo consultó con su familia y terminó inclinándose por continuar en un proyecto que, según sus propias palabras, siente como propio.

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En Liberia valoran ese compromiso. Especialmente en un equipo que apuesta por procesos a largo plazo y que viene de mostrar una evolución clara durante el torneo.

Datos Claves

El técnico Saturnino Cardozo renovó oficialmente su contrato con Municipal Liberia el 13 de mayo .

renovó oficialmente su contrato con el . El club aclaró que la Liga Deportiva Alajuelense nunca presentó una oferta formal por Cardozo.

nunca presentó una por Cardozo. La negociación se retrasó por inquietudes logísticas sobre el uso del estadio Edgardo Baltodano Briceño.

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