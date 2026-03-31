Se destapa la bomba: revelan por qué José Mario Pinto no sería convocado más a la Selección de Honduras

José Francisco Molina hará su debut con la selección de Honduras ante Perú, y en su primera convocatoria hubo muchas sorpresas, ausencias y jugadores que la afición pedía, a los que finalmente llamó.

Dentro de los jugadores que faltan está José Mario Pinto, futbolista que ha sido muy importante para Olimpia, pero que con la Bicolor no ha tenido las oportunidades que merece.

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Reinaldo Rueda lo borró de manera abrupta de su proceso, y en la primera convocatoria de Molina tampoco está, lo que ha causado gran revuelo en Honduras y ha destapado una verdadera bomba.

Gerardo Bustillo, periodista catracho, ha revelado el motivo por el cual Pinto no sería convocado más a la selección nacional, y todo tiene que ver con su contrato.

José Mario Pinto no sería llamado por José Francisco Molina

“¿Saben ustedes por qué José Mario Pinto no va a ser tomado en cuenta de aquí en adelante? ¿Saben por qué? Troglio lo dijo en Fútbol Centroamérica: a José Mario Pinto se le vence el contrato en junio y, por el momento, no ha renovado con Olimpia.

Por lo tanto, hoy no interesa que Pinto esté en la selección de Honduras. ¿Saben por qué? Porque a Pinto se le vence el contrato y, si no renueva, se va como agente libre a donde él quiera, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, como ya no está en Olimpia, ya no es parte del negocio. Si tuviera contrato, estaría convocado, porque si lo ven jugando, lo pueden comprar. Hoy, se va a convertir en agente libre. La única forma de que regrese a la selección es si se convierte en un legionario y la rompe”, dijo Bustillo.

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Pedro Troglio estuvo en una entrevista exclusiva con Fútbol Centroamérica y reveló que quiso llevar a José Mario, pero Olimpia no quiso dejarlo ir, ya que su intención es renovarle el contrato.

Por ahora, el extremo puede negociar con cualquier club, tanto nacional como extranjero, para firmar un nuevo vínculo, algo que supondría un golpe para el León, ya que es uno de sus mejores jugadores.

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Habrá que esperar qué versión tiene José Francisco Molina sobre el tema, ya que Pinto es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional.

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