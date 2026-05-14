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Ilusión en Saprissa: desde Pumas revelan una información sobre Keylor Navas que mantiene en alerta a los morados

Mientras en Saprissa descartaban un regreso por su renovación con Pumas, desde el club mexicano dan una información que le abre una puerta a los morados.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Se le abre una posibilidad a Saprisa con Keylor Navas.
© Getty Images.Se le abre una posibilidad a Saprisa con Keylor Navas.

Cuando parecía que la historia entre Keylor Navas y Deportivo Saprissa había quedado definitivamente en el pasado, una declaración desde México volvió a encender la ilusión en Tibás. Y no es un dato menor, porque llega justo después de que el arquero renovara con Pumas UNAM hasta junio de 2027.

Ese acuerdo parecía cerrar cualquier posibilidad de un regreso en el corto plazo. A sus 39 años, la extensión contractual lo proyecta compitiendo en la Liga MX hasta los 40, lo que para muchos significaba el punto final a cualquier especulación sobre un retorno al fútbol costarricense.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que cambió completamente el escenario. El preparador físico de Pumas, Guillermo Zaragoza, dejó una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente empezó a circular en el entorno morado.

¿Qué dijeron desde Pumas sobre Keylor Navas?

“Puede jugar hasta los 42 años. La biología de Keylor no es de una persona de 39 años, puede ser de una de 33. No tiene 39 años a nivel biológico”, aseguró, sorprendiendo a propios y extraños.

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La declaración abre una puerta que muchos ya daban por cerrada. Porque si Navas tiene margen para extender su carrera más allá de lo previsto, el escenario de un regreso a Saprissa deja de ser una utopía y vuelve a instalarse como una posibilidad real a futuro.

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En Tibás, el tema se sigue de cerca. Saben que el arquero no solo es un ídolo histórico del club, sino también una figura que podría transformar cualquier proyecto deportivo en el que decida involucrarse.

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Además, el contexto juega a favor de la ilusión. Saprissa viene apostando por una renovación progresiva del plantel, combinando juventud con experiencia, y la llegada de un nombre como Keylor encajaría perfectamente en esa lógica.

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Por ahora, no hay negociaciones ni acercamientos concretos. Navas sigue enfocado en su presente en Pumas y en competir al máximo nivel en el fútbol mexicano.

La clave estará en cómo evolucione su carrera en los próximos años. Si realmente logra extender su rendimiento hasta los 41 o 42 años, el margen para tomar decisiones futuras se amplía considerablemente.

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Datos Claves

  • El arquero Keylor Navas renovó recientemente su contrato con Pumas UNAM hasta junio de 2027.
  • El preparador físico Guillermo Zaragoza afirmó que Navas posee una edad biológica de 33 años.
  • Navas podría extender su carrera profesional hasta los 42 años según las proyecciones de Pumas.

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