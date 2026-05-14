Pese a que había estado en carpeta de Hernán Medford para Saprissa, al morado le ganaron la pulseada y ya está todo encaminado para que firme en este equipo.

El mercado de fichajes en Deportivo Saprissa sumó un giro inesperado en las últimas horas, con un nombre que parecía estar encaminado hacia Tibás pero que terminó tomando un rumbo completamente distinto. Se trata de John Paul Ruiz, lateral izquierdo de Guadalupe.

El latearl había sido vinculado al equipo morado por pedido de Hernán Medford. El interés no había pasado desapercibido. De hecho, dentro de la afición saprissista generaba bastante ruido, especialmente por el perfil del jugador y su edad. A sus 32 años, muchos consideraban que no encajaba dentro de la idea de renovación que el propio club viene intentando sostener en los últimos torneos.

¿Dónde jugará John Paul Ruiz?

Pero cuando parecía que el tema podía avanzar, apareció una noticia que cambió todo el escenario. Según informó el periodista Sebastián Cárdenas, el futbolista no solo se aleja de Saprissa, sino que tiene prácticamente cerrado su fichaje con Municipal Liberia.

La información señala que el acuerdo sería por un año y que la firma podría concretarse en las próximas horas, lo que terminaría de confirmar su destino lejos del Morado.

John Paul Ruiz jugará en Liberia.

El movimiento sorprende porque Liberia vuelve a aparecer como protagonista en el mercado, buscando reforzarse con jugadores de experiencia tras la renovación de Saturnino Cardozo.

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, la llegada de Ruiz encajaría como una pieza importante dentro de un plantel que viene de sufrir varias bajas y necesita rearmarse rápidamente para competir en el próximo torneo.

ver también Roberto Artavia liquidó a Gerald Taylor por su insólita expulsión ante Herediano con una indirecta que respalda todo Saprissa

Para Saprissa, en cambio, la situación deja una señal clara. Más allá de que el nombre fue acercado, el club no terminó de avanzar con la negociación, en parte por el ruido que generaba internamente y también por la evaluación deportiva del perfil.

Publicidad

En Tibás saben que cada movimiento en el mercado es observado con lupa, especialmente en un momento donde la afición exige decisiones más alineadas con un proyecto de largo plazo.

Publicidad

Datos Claves

El lateral John Paul Ruiz descartó su llegada al Saprissa para fichar con Municipal Liberia .

descartó su llegada al para fichar con . El futbolista de 32 años firmará un contrato por un año con el club liberiano.

firmará un contrato por con el club liberiano. El técnico Hernán Medford había solicitado originalmente la contratación de Ruiz para el equipo morado.