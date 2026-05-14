El tremendo fallo de Kadir Barría en la eliminación de Botafogo en la Copa de Brasil

El delantero panameño tuvo la oportunidad de empatar el global, pero se le escapó en la parte final.

El Botafogo del joven panameño Kadir Barría quedó eliminado de la Copa de Brasil 2026 luego de caer 2-0 ante Chapecoense en el estadio Arena Condá, resultado que selló un global de 2-1 a favor del conjunto local y consumó una dolorosa remontada para el Fogão.

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El equipo brasileño llegaba con ventaja tras haber ganado el partido de ida por 1-0 gracias a un gol agónico de Alex Telles al minuto 90 el pasado 21 de abril. Sin embargo, en territorio visitante no pudo sostener la diferencia y terminó cediendo ante una Chapecoense que aprovechó sus oportunidades para avanzar a la siguiente ronda.

El delantero panameño Kadir Barría, de apenas 18 años, ingresó al minuto 58 en sustitución de Junior Santos, en un intento del cuerpo técnico por cambiar la historia del encuentro. El atacante volvió a sumar minutos con el primer equipo y mostró personalidad en un duelo de alta exigencia, aunque terminó viviendo un momento complicado en los minutos finales.

El fallo de Kadir Barría sobre el final

La acción que marcó el cierre del compromiso llegó en el tiempo de reposición. Barría recibió un balón dentro del área con espacio suficiente para definir y marcar el 2-1 que hubiera significado el empate global para Botafogo. Sin embargo, al momento de rematar, el delantero envió la pelota muy por encima del arco rival, desperdiciando una oportunidad clarísima que pudo cambiar el destino de la eliminatoria.

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A pesar de la eliminación, el panameño continúa acumulando experiencia en el fútbol brasileño y sigue siendo tomado en cuenta por el primer equipo. En este compromiso disputó 43 minutos, registró cinco remates, un disparo a puerta, nueve toques de balón y ganó su único duelo aéreo, aunque también reflejó imprecisión con un 0% de pases acertados.

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Mientras tanto, la atención también está puesta en la próxima convocatoria de Thomas Christiansen para la Selección de Panamá que disputará la Copa del Mundo 2026. Kadir Barría continúa siendo uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol canalero y buscará dejar atrás este amargo episodio cuando Botafogo enfrente el domingo 17 de mayo al Corinthians en el estadio Nilton Santos.